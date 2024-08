Tiago Nunes habló de la llegada de Jader Gentil a Universidad Católica y reveló que fue una oportunidad de último minuto que no esperaba.

Tiago Nunes confiesa que no esperaba a Jader Gentil en U. Católica: "Un amigo me llamó"

Jader Gentil se sumó como cuarto refuerzo de Universidad Católica en el mercado de pases en un movimiento sorpresivo. El mismo Tiago Nunes, hace no tan poco, había dicho que no buscaría el fichaje de un jugador brasileño por las dificultades para adaptarse en medio del torneo.

Ahora, el DT de la UC habló de la llegada del extremo de 21 años y confesó que no la esperaba. “Me sorprendió incluso a mí, porque la idea no era traer un jugador brasileño. Creía que el tema de la adaptación podría ser complicado para un jugador de otra cultura deportiva”, dijo.

¿Y entonces? “Me convenció que jugó una temporada completa en el fútbol colombiano, que es difícil, y en un equipo importante como Atlético Nacional. Yo lo conocía de Athletico Paranaense, pero no fue mi jugador porque estaba en la Sub 17 y no teníamos contacto, pero sigo el fútbol brasileño, debutó temprano, estuvo en la final de la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil”, explicó.

“Me llamó un amigo y me preguntó si Jader interesaría, y justo una característica que buscábamos era alguien que pudiera jugar por el costado y el carril más central de la cancha; alguien con buena movilidad, que tiene gol, que acerca al equipo al arco. Es difícil encontrar un jugador así”, añadió.

Tiago Nunes y Jadel Gentil: “Ojalá pueda representar bien al fútbol brasileño”

“Fue un jugador que se acercó. Estuvimos cerca de no traer a nadie y salió la posibilidad de Jader, que ojalá pueda representar bien el fútbol brasileño. No sé cuándo fue que un brasileño jugó en Católica, pero me parece que hace bastante tiempo”, añadió Tiago Nunes.

“Ojalá que pueda dejar una buena impresión y que se siga desarrollando, porque tiene 21 años y potencial para ser explotado”, agregó. Jader Gentil será presentado este viernes en San Carlos de Apoquindo y está disponible para debutar el domingo frente a Audax Italiano.

