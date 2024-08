Tiago Nunes tenía muchas cosas que decir y las condensó en un discurso tan respetuoso como incendiario, en el que a raíz de una pregunta incluyó el golazo de Arturo Vidal en el clásico frente a Colo Colo. Se jugaban los 23′ de aquel encuentro cuando Gary Kagelmacher dio un pase atrás.

El arquero Thomas Gillier lanzó el balón alto y directamente al lateral. Marcos Bolados tomó la pelota varios metros más adelante de lo que correspondía. De inmediato ubicó a Guillermo Paiva y le hizo llegar la pelota al paraguayo. El “29” aguantó hasta que se la devolvió al “11”.

Fue el antofagastino quien levantó el centro que Vidal clavó en el arco con un hermoso gesto técnico. Casi en simultáneo al saque de costado que tuvo por punto culminante el golazo del King, y tras rebotar sobre el techo de una de las bancas, la bola que había salido regresó a la mitad del campo de juego.

El cabezazo de Arturo Vidal ante Católica. (Pepe Alvujar/Photosport).

Lucas Menossi pasó enfrente de ella. Ni se inmutó. Fue Leonardo Gil quien de un puntapié la sacó de la cancha. Toda esa acción quedó en la retina de Nunes. “¿Alguien salió a hablar que el clásico contra Colo Colo que perdemos el jugador sacó el lateral 15 metros adelante? ¿Y sacó ventaja de esto? Porque si no genera nada, está bien. Pero generó un pase de gol”, recordó Nunes.

“Yo sé que un lateral no es tema de VAR, pero que se adelante 15 metros y no pasa nada. Es un poco raro. ¿Me escucharon hablar de esto? ¿Nadie habla de esto? Nunca hablé de esto, no quiero pasar por llorón. Que el tipo llegó y está llorando, reclamando todo. Perdimos el partido y se acabó”, agregó el exentrenador del Athletico Paranaense.

Tiago Nunes revive con bronca la jugada del gol de Arturo Vidal que hizo celebrar a Colo Colo vs la UC

Tiago Nunes siente que de esa jugada que terminó con el festejo de Arturo Vidal en el gol que le dio el triunfo a Colo Colo no hubo tantos análisis exhaustivos. “Nadie salió a hablar de ese tema o de los dos balones en la cancha. La misma situación, dos balones en la cancha, el lateral sacado 15 metros adelante y nadie habla de eso”, aseguró.

“Bueno, me paro a pensar por qué nadie habla. Ese tipo de criterio me preocupa. Si hablamos de una cosa, hablamos de todas. No de uno u otro hecho. El error siempre va a estar. El VAR está para ayudar a que se equivoquen menos. Pero la decisión final es humana. Como yo me equivoqué y me equivoco, y quizá ahora lo esté haciendo, pero hablo con el corazón y la sinceridad de que creo que se puede seguir un torneo perfecto”, fue la catarsis que hizo Nunes.

El festejo de Vidal junto a Paiva frente a la UC. (Javier Salvo/Photosport).

Tuvo más palabras. “Hasta la última semana estaba perfecto. Hemos perdido, salimos de competencia en la Copa Chile, jugamos bien, jugamos mal. No hay problema con eso. En esta altura pasan cosas que me parecen mínimamente raras y me pongo a pensar para el futuro del torneo. Por eso hablo ahora, para que nuestra genta esté atenta a lo que pueda pasar”, fue la petición del brasileño.

Dragomir Yankovic/Photosport

“No quiero ningún trato diferente, sólo el mismo criterio. Quiero ganar o perder los partidos dentro de la cancha. Podemos jugar contra Everton y perder porque es un gran equipo, pero que nos traten de forma igual. Sólo eso”, sentenció Tiago Nunes. Podría decirlo más fuerte, pero difícilmente más claro.

Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica se ubica en el 3° lugar del Campeonato Nacional 2024 al cabo de 18 partidos disputados.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!