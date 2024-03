Universidad Católica va de mal en peor en este inicio de temporada 2024. Los cruzados que quedaron eliminados sorpresivamente de la Copa Sudamericana, ahora sumaron una nueva caída ante Everton y siguen en la parte baja del campeonato local.

Mal rendimiento que terminó con el ciclo de Nicolás Núñez, y de emergencia puso a Rodrigo Valenzuela en la banca. Pero el ex lateral no pudo evitar la derrota ante los ruleteros y ahora en la dirigencia se apura la búsqueda de un nombre para arreglar este momento.

Situación que el plantel cruzado no ha estado ajena y que uno de sus máximos referentes abordó sin tapujos. Así lo expresó Fernando Zampedri que a través de sus redes sociales publicó un enigmático mensaje tras la caída por 4-2 ante el elenco ruletero que también presentó un DT interino.

“Así como es lindo dar la cara en las buenas y publicar la foto contentos hay que saber reconocer cuando las cosas van mal. Hoy quiero pedirle disculpas al hincha cruzado por lo demostrado en cancha, este no es el camino ni la forma en que queremos representarlos”, partió diciendo el ex Rosario Central.

“Así como lo bueno no dura para siempre se que lo malo tampoco y no queda más que levantar cabeza, y en silencio trabajar para que sean los resultados los que hagan el ruido. Gracias por el apoyo incondicional a los que siempre están. A pesar de todo créanme que estamos tan dolidos como ustedes pero no derrotados, de esta vamos a salir todos juntos”, aseguró.

Apoyo a Zampedri

El mensaje sembró las dudas entre los hinchas que se preocuparon por el estado del capitán cruzado. Por lo mismo llenaron de mensajes de apoyo sus redes sociales.

Al punto que hasta Alberto Acosta llegó a comentar la publicación del goleador. “Vamosss Toro queridooo! El Fútbol tiene estos sinsabores, a levantar y seguir, GOLEADORRR!!”, fue el mensaje del delantero argentino.