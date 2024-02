Menossi cuenta el gancho para llegar a Católica: "Pipo Gorosito me habló muy bien del club"

El volante argentino Lucas Menossi llegó como jugador libre a Universidad Católica, procedente de Tigre de Argentina. Esta será la primera experiencia del trasandino fuera de su país.

En la rueda de prensa realizada hoy por los Cruzados para presentarlo, Menossi dio a conocer su situación y afirmó que “tengo que agradecer a los hinchas, desde el primer minuto que llegué acá y con el transcurso de los días me hicieron sentir su cariño, estoy acá muy feliz con ustedes”.

Cuando fue consultado de por qué eligió Católica, respondió que “la decisión fue bastante fácil, es un club grande de Chile que se interesó en mí y no tuve duda en llegar. Si bien apenas llegué me tocó jugar, me sentí muy cómodo desde el primer minuto y de a poco nos vamos conociendo”.

“Católica es un equipo grande que ha sabido conquistar muchos títulos y la idea es seguir por ese camino, hablé con compañeros que pasaron por Chile, tuve a Pipo Gorosito de DT dos veces y siempre me hablaron muy bien del club. Con todas las referencias que he tenido no lo dudé”, agregó.

Sobre su adaptación al mediocampo de la UC, afirmó que “como volante hay que saber adaptarse a cada técnico y disposición táctica, he jugado en varias posiciones y me puedo adaptar a cualquier posición en mitad de cancha”.

Los partidos de Menossi con Católica

“Los amistosos son importantes, pero no hay que sacarle el contexto de que recién arrancaba la pretemporada, se jugó muy rápido, muchos partidos seguidos, muchos viajes. Lo que pasó con Coquimbo se parece mucho más a lo que queremos, estamos trabajando para eso, para jugar al mayor nivel posible y mantenerlo en el partido”, enfatizó.

“Uno viene a esforzarse, entrenar y dar lo máximo. Sabemos lo importante que es Católica, el partido que se viene contra Coquimbo es una final para nosotros, estamos obligados a entrar en Sudamericana, estamos trabajando para cumplir con todos los objetivos”, finalizó.

¿Cómo queda el mediocampo de la Franja?

Como pivotes contarán con Alfred Canales y Agustín Farías. El volante mixto es Bryan González, mientras que los dos creadores y organizadores dentro de la cancha serán César Pinares y Jorge Ortiz.

