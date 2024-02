El ex mediocampista e ídolo de Universidad Católica, Jorge Aravena, salió al paso del complicado inicio de año de La Franja. La UC debutó este reciente fin de semana con derrota contra Ñublense (0-1) por la segunda fecha del Campeonato Nacional y lo mostrado por el equipo es preocupante.

La UC vio suspendido el duelo contra La Calera y el partido por la primera fecha está a espera de reprogramación, pero en la pretemporada ya mostró dudas en su gira por Perú junto a la caída frente a Universidad de Chile.

Así las cosas, Juan Cristóbal Guarello aseguró que, de no mejorar lo mostrado contra Ñublense, la Católica y el DT Nicolás Núñez están condenados a pelear la permanencia, con serio riesgo de descender a fin de año.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el Mortero manifestó que “espero que la UC no descienda, pero el nivel no es un problema de esta temporada. La Católica desde el año pasado arrastra un juego que no se logra volver sólido y preocupa que no tengamos solidez futbolista, pero de ahí a pensar que podemos perder la categoría es un poco exagerado”.

Nico Núñez y esperanza cruzada

El otrora volante cruzado de la selección chilena agregó que “el único entrenador chileno que dirige a uno de los tres equipos grandes es Nicolás y hay que cuidarlo. Hay que apoyarlo y darle la confianza que necesita para llevar al equipo a los lugares que se merece la Católica”.

“La católica merece estar en los primeros lugares, disputar el título del campeonato y participar en el plano internacional. ¿La Católica sale de esta? Sí, absolutamente. Por ningún motivo perder la categoría”, sentenció el Mortero Aravena.

