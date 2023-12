Cimbi Cuevas y su futuro en la UC: "No es momento de hablar sobre si mi renovación es automática"

Cimbi Cuevas dejó claro que no tiene mucha preocupación por su futuro en la UC ni por la renovación de su contrato. Para el futbolista zurdo, los esfuerzos van abocados hacia la última jornada del Campeonato Nacional 2023, que tendrá al cuadro Cruzado en la lucha por un boleto a la Copa Sudamericana con una baja muy dolorosa.

No podrá contar con Fernando Zampedri, quien cumplirá una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Así las cosas, Universidad Católica deberá encontrarle un reemplazo al Toro, el goleador que tiene el certamen.

“Ha sido un año bastante raro para nosotros. Bien irregular de principio a fin. Pero aun así seguimos teniendo opciones, el sábado tenemos la última. Estamos más ilusionados que nunca, con mucha fe de llevarnos los tres puntos y meternos en copa. Eso va a marcar el 2024, no queremos quedarnos sin esa chance”, apuntó Cuevas.

Por cierto, no se quedó con ese análisis. “Es lindo jugar copa todos los años. En el partido pasado no estábamos concentrados y nos pasó la cuenta, pero creo que creamos muchas ocasiones. Nos supimos reponer a la adversidad en todo el partido y quizá pudimos ganarlo. Me quedo con lo positivo. Nunca bajamos los brazos”, aseguró el futbolista formado en O’Higgins.

Cimbi Cuevas y la UC: evita hablar de la renovación, pero revela “un par de cláusulas”

Cimbi Cuevas ha jugado 27 partidos en el Campeonato Nacional por la UC, aunque evitó hablar de la renovación de su contrato. Pero reveló algunas cuestiones que podrían influir en la extensión de su estadía en San Carlos de Apoquindo.

“En mi contrato tengo un par de cláusulas. Pero para mí siento que no es el momento de hablar hoy en día si voy a renovar o no o si mi renovación automática o no”, dijo el ex Huachipato sin que nadie lo apurase demasiado. Y agregó más detalles.

Aseguró también que “falta tan poco, es la última semana, un partido. Personalmente prefiero enfocarme en eso, concentrar toda la energía que nos queda. Es el partido más importante en el año, es la opción que nos queda. Y queremos tomarla para meternos en copas”. Así las cosas, el ex Chelsea de Inglaterra se aboca sólo en el duelo ante Unión La Calera.

¿Cuándo juega la UC ante Unión La Calera en la fecha 30 del Campeonato Nacional 2023?

Universidad Católica visitará a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán este sábado 9 de diciembre a contar de las 18 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué lugar de la tabla marcha la UC en el Campeonato Nacional 2023?

Universidad Católica se ubica en el 8° puesto del Campeonato Nacional 2023 a falta de una fecha por jugar.

