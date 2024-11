José María Buljubasich sabe muy bien de qué se trata la vida de un arquero de equipo grande en el fútbol profesional, pues vivió en dos clubes lo que Sebastián Pérez y Thomas Gillier experimentan en la UC. A pesar de que el golero Sub 21 comenzó como titular la temporada, eso cambió.

Fue el Zanahoria quien se alzó como titular en el cierre de la participación de Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2024. Una determinación que produjo contrariedad en varios hinchas de la Franja. Y que después de una interpretación difundida por Juan Cristóbal Guarello generó mucha polémica.

Todo eso por la supuesta intervención de un representante en esa modificación. Pues bien, luego de cerrar la campaña 2024, el Tati sacó la voz para hacer un balance. Entre los temas que le pusieron sobre la mesa, apareció el duelo por el arco que en la recta final terminó con el viñamarino por sobre Gillier.

Una decisión que Buljubasich le achacó completamente al DT brasileño Tiago Nunes, quien ya renovó su contrato con el club. “Thomas y Sebastián tienen contrato vigente. Es una realidad. Deberían continuar con nosotros”, aseguró el gerente deportivo de Cruzados SADP.

Thomas Gillier y el Zanahoria Pérez. (Andres Pina/Photosport).

“Creo que lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más reafirmarlo: nosotros participamos en la conformación del plantel. Una vez se conforma el plantel, el cuerpo técnico tiene la potestad de armar el equipo que quiera. Nosotros no participamos de eso”, aclaró el Tati.

Y profundizó en su respuesta con una particular reflexión. “La salida de Thoms y el ingreso de Sebastián es una decisión pura y netamente del cuerpo técnico. Esa respuesta la tendría que dar Tiago. No vivo dentro de un termo, sé las cosas que se dicen”, apunto el golero, quien tiene el récord de imbatibilidad en la primera división del fútbol chileno.

Buljubasich zanja las dudas por la titularidad de Zanahoria Pérez por sobre Gillier

El Tati Buljubasich hizo una exhaustiva aclaración por la decisión de que juegue Sebastián Pérez en desmedro de Thomas Gillier. “Hay una cuestión popular que parece que gusta de que nosotros bajamos líneas al entrenador para que cambie o no ponga jugadores”, fue la defensa que inició el gerente deportivo.

“Las pruebas están a la vista: Nacho Saavedra terminaba contrato y nunca salió del equipo. Con Gonzalo Tapia seguimos conversando, podría quedar libre. Pero seguimos conversando y nunca dijimos que saliera. Jugó hasta el último partido”, repasó Buljubasich.

Prosiguió. “No es que no lo hacemos porque no queremos. Es porque no queremos quitarle poder al entrenador. Perdería el respeto de los jugadores y su poder sobre ellos. Eso no tiene ningún sentido. Queremos explicarlo de esta manera”, manifestó el otrora golero de la UC, Unión Española, River Plate y Rosario Central, entre varios clubes.

Thomas Gillier terminó como suplente el año en la Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Es muy fácil decir que lo dijeron que lo sacara. Pero nadie ha comprobado nunca nada. Hay jugadores que dijeron que los sacamos, volvieron a jugar y nadie dijo de nada. Ojalá entiendan que así funciona esto. Son decisiones de los entrenadores, tienen la potestad de ver quién juega y quién no”, añadió el Tati.

Y cerró. “Ellos saben quién está en peor o mejor manera, decisiones personales en función de lo que creen que es lo mejor para el equipo. Ojalá haya sido lo más claro posible, es algo que se ha repetido sin ninguna base, sin ningún fundamento ni una prueba”, zanjó el cada vez más discutido Buljubasich.