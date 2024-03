Branco Ampuero no tiene dudas: Milito puede ser un gran entrenador para Universidad Católica

Universidad Católica no puede dejar atrás el bajo rendimiento en el inicio de la temporada 2024 y, tras las derrotas contra Everton y Coquimbo Unido, La Franja debió conformarse con un pálido empate frente a Audax Italiano como local.

La salida de Nicolás Núñez en la dirección técnica por ahora no es solución y la UC espera por su nuevo técnico. Por ahora, todo indica que el elegido será el argentino Gabriel Milito.

En rueda de prensa, Branco Ampuero manifestó que “Milito es un buen nombre, como los que han circulado. Tuvo su paso por O’Higgins y después se fue a Argentina. Jugamos Copa Libertadores contra Argentinos”.

“Tengo las mejores sensaciones de él y de su trabajo, he tenido buenos comentarios de jugadores que lo tuvieron, pero el entrenador que llegue es responsabilidad de la directiva, no nos queda más que esperarlo”, agregó.

Complementó: “¿Néstor Gorosito? No había escuchado esa opción, lo desconozco. El Pipo es un jugador que hizo historia en el club, le fue muy bien, e independiente del nombre que llegue, la predisposición del equipo tiene que ser a tope, no puede pasar lo de temporadas o semestres anteriores donde no se puede completar un año normal”.

No podrá ver a la selección chilena

Por último, fue consultado por el duelo reprogramado contra La Calera, que se jugará al mismo tiempo del amistoso de la selección chilena contra Albania.

“Es un tema que sobrepasa la logística de los equipos, puede ser algo más de Gobierno de poner los horarios. Podía haber sido un poco más tarde, pero son ellos los que manejan. Hubiera sido lindo ver el primer partido de Gareca y de los jugadores que integran la nómina”, sentenció Ampuero.

