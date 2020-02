Valber Huerta: “La UC se mantiene arriba por la convicción del equipo, de siempre querer ir por más"

Uno de los pilares en el buen inicio de temporada de Universidad Católica es el defensor Valber Huerta, quien es formado en Universidad de Chile, tuvo pasos en Colo Colo, pero en Huachipato y la UC se consolidó como un zaguero de confianza e indiscutido en los once estelares.

En ese sentido, en una entrevista otorgada al diario El Mercurio, Huerta habló del largo recorrido que ha tenido que realizar para consolidar su carrera profesional. “Desde que se me dio la confianza de ser un líder, un punto fundamental en Huachipato, me hicieron crecer como persona. Eso me ha ayudado para realizarme en Católica”.

“Nos mantenemos arriba por la convicción del equipo, de siempre querer ir por más. No es fácil lograr un bicampeonato con tanta diferencia. Y ahora se redobla la apuesta y el equipo sigue igual”, agregó.

Al ser consultado sobre el nuevo estilo de juego de Ariel Holan, expresó que "la intensidad con él es más alta, se notó desde el primer entrenamiento. Es un equipo compacto, que siempre tiene que estar cerca del balón. Hay contundencia, pero hay que seguir trabajando la parte defensiva”.

Finalmente, tuvo palabras sobre su propio rendimiento y que aún le falta mucho para seguir mejorando. "Lo defensivo es una forma de juego que debemos seguir mejorando. El equipo se va mucho al ataque, genera ocasiones, pero hay que trabajar eso, manejar de mejor manera las situaciones defensivas cuando el equipo desborda y se va al ataque, pero no tengo duda: el equipo va a seguir haciendo las cosas bien, mejorará los puntos débiles y encontrará un equilibrio”, sentenció.