Nacho Saavedra le dedica el Tri de la UC a los que se llevó el coronavirus: "Nos están mirando desde el cielo"

"Se lo dedico a mi familia, a la gente que se fue, también me tocó difícil, murió un tío mío tras el partido con La Serena y también otra persona importante para mí por esta enfermedad de mierda. Nos están mirando desde el cielo".

Las palabras pertenecen al tricampeón del fútbol chileno, Ignacio Saavedra, quien fue fundamental para que Universidad Católica diera otra vuelta olímpica.

"Muy contento, feliz, esa es la sensación. Lo hablamos en la semana, éste era un campeonato especial, muy largo, muchos se fueron, nuestras familias siempre nos apoyaron. Somos una familia y se demuestra en la cancha", agregó el mediocampista de corte a TNT Sports.

Por otra parte, el volante habló de la importancia que tiene en el cuadro cruzado, pese a la corta edad que tiene.

Universidad Católica y su nueva Copa - AgenciaUno

"Me siento uno más, uno que apoya, que ayuda a mis compañeros, que siempre escucha y está siempre. No me siento un hijo pródigo o alguien de experiencia, sino alguien que aprende día a día de mis compañeros", comentó.

"Tengo hartos consejeros, está Mati (Dituro), Válber (Huerta), pero si me quedo con uno, es con Luciano (Aued). Fuimos mucho más amigos, hablamos temas personales y eso se refleja en la cancha, ya no es un compañero, es un amigo de confianza. Pero todo el equipo estuvo ahí", cerró.