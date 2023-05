Este fin de semana no hay acción en el Campeonato Nacional 2023 por las Elecciones del Consejo Constitucional, pero en Universidad Católica empiezan a palpitar lo que será el duelo ante Huachipato la próxima semana por la fecha 13. Así al menos lo hace Alfonso Parot, quien calentó el choque al asegurar que para ellos es vital para sus objetivos.

"Es el partido más importante, es un rival directo para nuestros objetivos. Esperar que sea un partido entretenido, que se pueda terminar y quedarnos con los tres puntos. Ojalá no se vuelva a repetir algo así", disparó de entrada haciendo alusión al abrupto final del Clásico Universitario.

Sobre el polémico término del choque ante Universidad de Chile en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción por culpa de los delincuentes, Parot recordó que "las primeras bombas de estruendo las sentí, pero teníamos muchas ganas de jugar el partido".

"Me gusta jugar con harta gente, estaba bueno para ambos equipos, pero no se pudo controlar la situación y se hizo insostenible cuando agredieron al camarógrafo y el cuarto árbitro", complementó el Poncho, quien además habló sobre las medidas que hay que tomar al respecto.

Así, detalla que "esto pasó a algo más allá de resguardar la seguridad del futbolista, sino de la gente que va a ver el partido. Esperamos que los encargados de todo esto empiecen a dar soluciones a todo esto por el bien de nuestro fútbol (…) Mientras lo juguemos en cancha, cualquier fecha da lo mismo".

"Estoy con menos dolor e inflamación. Me infiltré el fin de semana, no sentía nada, pero ahora tengo que ver si el profe me considera y ver si me tengo que seguir infiltrando", apuntó para cerrar sobre su lesión el defensor.

Universidad Católica recibirá a Huachipato por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2023 el próximo miércoles 10 de mayo, duelo que está pactado para jugarse desde las 20:30 horas en el Estadio Santa Laura.