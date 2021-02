Edson Puch pone la pelota al piso: "Estamos cerca del título, pero esto es paso a paso"

Universidad Católica quedó a un paso de ganar su primer tricampeonato del fútbol chileno. Los cruzados vencieron por 2-1 a Deportes La Serena en la Cuarta Región y mantuvieron su distancia con su más cercano perseguidor, Unión La Calera.

La figura del encuentro fue Edson Puch, quien volvió a las canchas después de un mes y fue vital para la victoria cruzada. El iquiqueño se lesionó con un desgarro de cuatro centímetros en el sóleo, en el empate ante Curicó Unido (10 de enero).

Tras el encuentro, Puch reconoció que su regreso no fue fácil: "Me costó mucho adaptarme en el partido después de haber estado tanto tiempo sin jugar. De hecho, al final del primer tiempo no podía respirar bien. Los juveniles lo habían hecho bien, pero fue bueno que hayamos vuelto los más adultos en esta recta final, donde se necesita experiencia para afrontar la presión".

La UC venía de cinco partidos sin conocer de victorias, por lo que los tres puntos caen como anillo al dedo de cara a las últimas dos fechas: "Debíamos ganar, lo necesitábamos, haberlo conseguido nos pone muy felices. Estamos cerca, pero esto es paso a paso. Ahora, a descansar y concentrarnos desde ya en los últimos partidos que vienen, que serán duros".

Ahora, Universidad Católica puede dar la vuelta olímpica en la próxima jornada si derrotan a Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo, eso si es que los ‘cementeros’ no derroten hoy a Antofagasta. El encuentro está programado para el próximo 10 de febrero a las 21:30 horas.