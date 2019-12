Sebastián Sáez avisa: "Mi continuidad no es segura en la UC"

El campeón del fútbol chileno se arma de cara a la próxima temporada. Universidad Católica está trabajando en lo que será el plantel del 2020 y uno de los emblemas de la última campaña podría no estar.

Sebastián Sáez no ha llegado a acuerdo con la directiva y su continuidad hay es una duda. "Me gusta Chile, pero mi permanencia en UC no es segura. Hemos logrado objetivos muy importantes. Quiero seguir en Chile”, comentó en el programa De Fútbol se Habla Así de DirecTV.

“Mi continuidad no es segura en la UC. Mi representante está manejando diversas ofertas. Me gustaría seguir en Chile”, agregó para luego resaltar que “yo sé que el club valora lo realizado en la UC. Me he entregado al 100% en cada pelota. Tuve dos lesiones por lo mismo”.

Además, el Sacha aplaudió la llegada del nuevo técnico cruzado a nuestro país. "La UC es un club que trabaja muy bien. La llegada de Holan es muy positiva, incluso para el Fútbol chileno”.

Finalmente se refirió a los desafíos de la UC para el 2020, donde tendrán que luchar por el tercer título consecutivo y la Copa Libertadores. “La gente quiere que el club compita a nivel internacional, pero no hay que dejar de lado un tricampeonato, que sería histórico”.