Queda Chapa Fuenzalida para rato: "No me planteo el retiro, quiero seguir ganando cosas"

Este miércoles Universidad Católica se proclamó tricampeón del fútbol chileno tras empatar 0-0 antes Unión La Calera en San Carlos de Apoquindo, en la penúltima fecha del Torneo Nacional.

José Pedro Fuenzalida, capitán de la UC, se mostró contento por el objetivo logrado y pese a sus 35 años, anticipó que le queda para rato en el club.

"Mientras tenga las ganas, voy a estar acá. Desde que yo sienta que rindo en la cancha en base a lo que merece este club, porque Universidad Católica necesita a los mejores jugadres, quiero seguir acá y seguir ganando cosas", señaló en diálogo con TNT Sports.

Chapa, quien tiene 8 títulos con la camiseta de la UC, ni siquiera ha pensado en el retiro: "El día que sienta que ya me cuesta más, tendré que dar un paso al costado. Pero es algo que aún no me planteo. Creo que queda tiempo".

"Ariel quería que mejoráramos para competir a nivel internacional" aseguró José Pedro Fuenzalida



A su vez, aprovechó de elogiar a su entrenador, Ariel Holan: "Llegó con una idea de juego que tiene mucho trabajo detrás, creo que nosotros rápidamente pudimos ir agarrándole la mano. Él siempe nos exigió más, más allá de que habíamos salido campeones con un estilo, él quería que mejoráramos para competir a nivel internacional y creo que en grandes pasajes lo hicimos.

Finalmente, lamentó no poder celebrar con los hinchas: "Esta llegada al estadio con toda la gente afuera... Me golpeó un poco saber que esa gente no estaría en la cancha. Porque esa gente nos empuja, pero esperemos que vengan más triunfos y celebrarlo con nuestra gente".