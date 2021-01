Matías Dituro está disconforme con el uso del VAR en Chile: "No lo estamos utilizando para mejorar el juego"

El empate 1-1 entre la Universidad Católica y Everton dejó polémica con el penal no cobrado por Héctor Jona por eventual falta de Cristián Suárez contra Gonzalo Tapia. En primera instancia el árbitro pitó pena máxima, pero después anuló tras revisar la jugada junto con el VAR.

Matías Dituro se refiere al cobro en conversación con Todos Somos Técnicos: "La sensación que me dio es que el arbitro estaba seguro de lo que cobraba, sino tendría que haber dejado seguir la jugada. Habrá sentido el ruido. Con mis compañeros en el camarín volvimos a ver la jugada, obvio que hay un roce. La decisión fue no cobrarlo. Ya está, no podemos lamentarnos por eso".

"Son cosas que nos vienen sucediendo todo este último tiempo, tanto en nuestra área como en el área. No podemos desconcentrarnos con esto porque estamos a cinco fechas del final en una posición muy favorable y tenemos que seguir trabajando para llegar al objetivo", añade

En ese aspecto expresa su opinión sobre el uso del VAR en el Campeonato Nacional: "Es una herramienta que ayuda, ahora cómo se está utilizando me genera que no se está haciendo de la mejor manera. Siento que cada corner que va dentro del área por ahí el árbitro no ve nada, pero enseguida se pone la mano al oído por si alguien le avisa si pasó algo, si hubo un roce. Los jugadores en el área, cualquier roce se demoran, todos piden, se quedan tirados en el piso esperando que el árbitro vaya a ver la jugada. Eso no me gusta de la herramienta, que no la estamos usando para mejorar el juego".

Dituro asegura que hay contradicciones en algunos cobros: "A mi me gusta mirar mucho fútbol, prácticamente me miro todos los partidos del fútbol chileno, si es que no estamos en una entrada en calor o finalizó el partido (de la UC y están en camarines). Me ha pasado que árbitros nos han cobrado penales en contra y después no han aplicado el mismo criterio con una jugada muy similar o hasta peor. Ahí generan esa duda de por qué acá si y por qué allá no. Ojalá estas últimas fechas no tengamos que hablar de esto y tener esa suspicacia de que a estos equipos están perjudicando y cuáles no".

Por último asegura que algunas situaciones con este nuevo arbitraje le arrebatan la motivación: "Estas cosas te quitan las ganas de jugar al fútbol. Hay jugadas que en cámara lenta que un jugador salte a cabecear y ponga el bracito de costado, no puedes saltar a cabecear con los brazos atados, es normal, y una pelota que rebota en los dos brazos al mismo tiempo lo cobran. Algún roce que es normal del juego, frenarlo y ponerlo en cámara en lenta y no ver toda la jugada cómo fue. Esas cosas hacen que estemos hablando de esto y no estemos hablando de fútbol", cierra.