Manuel de Tezanos quiere que Gustavo Poyet se vaya de Universidad Católica: "Es momento de tomar decisiones"

Cuando no se cumplen dos meses de la llegada de Gustavo Poyet a Universidad Católica el balance no es de los mejores. El tricampeón del fútbol chileno no ha mostrado su fútbol en el Campeonato Nacional y suma dos derrotas en dos partidos de Copa Libertadores.

Pero Manuel de Tezanos pide poner coto a la pobre estadística. En su tribuna de Deportes en Agricultura pidió la salida del entrenador uruguayo. "Es momento de tomar decisiones. Todavía hay campeonato, todavía hay Copa Libertadores como para remontar", sentenció.

"Es un grupo abordable, estos puntos se pueden ir a recuperar a Argentina. No es que era una máquina Argentinos Juniors. Quizás el único que está un escaloncito más arriba es Atlético Nacional", reflexiona el popular Manoel.

En cuanto a la derrota contra Argentinos, MDTP advierte que hubo "confusión absoluta a la hora de plantear el partido. Aparentemente Poyet no conocía al rival porque le ganó por todos lados, la espalda de Parot era un pasadizo", subrayó.

"Después se equivocó en los nombres que utilizó para su esquema. Cuando llegó, el dijo que no iba a poner el esquema sobre los jugadores y ayer puso el esquema por sobre los jugadores", recalcó.

"Puso a (Diego) Buonanotte de puntero derecho y a (Diego) Valencia de puntero izquierdo, que increíblemente jugó los 90 minutos. Al pobre Valencia le está haciendo daño Poyet, porque no es puntero", lamentó el comunicador.

Universidad Católica suma dos derrotas, cuatro goles en contra y ninguno a favor en dos fechas de la Copa Libertadores de América. Foto: Agencia Uno

Por eso, De Tezanos aboga por un cambio de timón en la banca cruzada. "Los partidos van en rendimiento descendente, lo que muestra el equipo es regresivo. Incluso los partidos que jugó antes con suplentes no los jugó tan mal. Nunca se vio tan superado".

Finalmente, anunció penas del infierno para la UC si reincide con Poyet. "Lo de ayer fue terrible. Yo creo que hay tiempo. Costará plata, pero más caro va a ser quedar eliminado de todas las copas y a lo mejor estar peleando abajo (en el torneo nacional)", completó.

De Tezanos: "Hace mucho tiempo no se veía algo tan malo"



De Tezanos quedó muy molesto con la presentación cruzada. "El peor partido de la Católica en Copa Libertadores desde la época de Wim Rijsbergen. Algo tan malo no se había visto en mucho tiempo", subrayó el analista.

"Una cosa es perder como se perdió con Libertad, con Atlético Nacional, con América de Cali, con algunas bajas, errores de funcionamiento en momentos específicos del partido... con San Lorenzo de Almagro con Mario Salas. Pero lo de ayer fue una involución. Hay un gran mérito de Poyet. Es muy difícil en sólo dos meses poner tan malo a un equipo que es bueno", puntualizó.

Universidad Católica volverá a la actividad en el Campeonato Nacional este domingo, cuando visite a Deportes Melipilla en La Calera. El próximo jueves, en tanto, el desafío será internacional ante Nacional de Montevideo en San Carlos de Apoquindo.