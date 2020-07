Luka Tudor: "Defiendo al Chapa Fuenzalida, es verdad que Colo Colo es el más grande y la barra de la U la mejor"

Luka Tudor no podía quedar fuera en la polémica generada por Nicolás Castillo tras las declaraciones de José Pedro Fuenzalida. El ex delantero de la UC perdió los estribos tras unas declaraciones del Chapa y dejó la escoba.

“Me da pena y rabia todas estas cosas que pasan. Voy a decirlo clarito: defiendo a muerte a Fuenzalida, lo conozco de chico. Sé cómo es, quién es; cómo piensa y actúa en la vida. Me pongo la camiseta del Chapa, como muchos otros que piensan…”, dijo Luka Tudor en Radio ADN.

El ex jugador de la Católica y el Cacique agregó que “Fuenzalida dice que Colo Colo es el más grande. Y es el que ha ganado más campeonatos y tiene más arrastre en el país. ¿Es verdad? Sí. ¿Que la barra de la U es la mejor hinchada? Sí, porque tiene no sé cuántos tipos, 20 mil, que vas 6-0 abajo y te siguen apoyando”.

Sigue complementando: “¿eso quiere decir que no le gusta la Católica, que no la ame? Que lo hayan reputeado por volver de Colo Colo, si es un tipo que ha dado todo por la UC”.

Luka Tudor en la UC.

Por último, Tudor fue duro con la actitud de Castillo: “si tengo un problema con un compañero lo llamo por teléfono, no lo hago público a todo el mundo para quedar bien con el hincha. A nivel de hombría eso no me gusta. Y no sé si lo escribió él, mira lo que te digo”, sentenció.