Ignacio Saavedra recuerda el saludo de Xabi Alonso: "Fue un lindo gesto de él y de Beñat"

El mediocampista de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, recordó el saludo que le envió hace un tiempo el español Xabi Alonso tras la buena movida del entonces técnico cruzado, Beñat San José.

“Me habían operado recién. Beñat me dijo que me tenía una gran sorpresa y me envió el video de Xabi Alonso, porque eran amigos. Fue un lindo gesto de los dos, que alguien de su talla me mande un mensaje es un lindo recuerdo”, dijo Saavedra al sitio oficial de la UC.

En esa ocasión el español le dijo a Saavedra: “te felicito por la gran temporada que has hecho y por el campeonato, que es un logro impresionante. Sé que te has lesionado y que te has operado, y espero que vuelvas al campo lo antes posible. Te deseo mucha suerte, tienes un gran future”.

Recordar que el volante nacional sufrió la rotura completa del ligamento collateral de la rodilla derecha a inicios de diciembre de 2018, dolencia que lo obligó a ingresar al pabellón.

La UC campeona y Saavedra emocionado.