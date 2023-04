Universidad Católica pasó susto ante Deportes Colina en Copa Chile, luego de que fuera perdiendo durante todo el encuentro y en el último minuto de descuento encontrara la igualdad con un cabezazo de Fernando Zampedri, lo que llevó el partido a los penales, donde los cruzados mostraron más jerarquía.

Los históricos de la UC, a pesar de avanzar, quedaron muy molestos con el juego del elenco de Ariel Holan. En charla con Paulo Flores, productor de Redgol, Jorge Aravena exhibió las rabias que pasaron. "Imagina jugar contra un equipo de la cuarta categoría del fútbol chileno y ya que le haya empatado sobre la hora, es increíble", analizó.

El Mortero luego indicó que "no puede ser que te pongan esos problemas. Jugar con un equipo de puros muchachos jóvenes y terminar empatando en los descuentos evidentemente no es bueno, para nada", y apuntó a un refuerzo que no ha rendido. "No sé qué hace Di Santo en la cancha".

Óscar Lihn, campeón en 1984 con la UC, indicó en esa línea que "hay jugadores que no pueden jugar. Di Santo debe salir del equipo hace rato. Es un equipo demasiado viejo, hay 10 viejos, así no se puede. Si bien hay jugadores que están mal elegidos, la culpa siempre es de los jugadores".

Añadió además que "la UC fue un desastre, es un equipo que armó un plantel para jugar copa internacional no pudo ganarle ni a Audax ni a Colina. Una vergüenza la cuestión, atroz".

Para el Coke Contreras "se le complicó mucho quizás por un exceso de confianza, pensaban que lo ganaban solamente con la presencia. El gol fue fortuito, ni Zampedri supo para dónde dirigió la pelota, pero no fue falta, el defensor de Colina quiere sacar provecho del encontró. Eso sí, no se veía por dónde".