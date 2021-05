Gustavo Poyet cuenta el peso que se sacó de encima: "Estaba muy triste por los jugadores"

La contundente victoria por 3-0 que Universidad Católica consiguió frente a Unión La Calera en la séptima fecha del Campeonato Nacional, dejó a Gustavo Poyet con un dulce sabor de boca.

No solamente por los tres puntos y la segunda victoria seguida durante esta semana. Resulta que el entrenador admitió haber estado muy apenado por el plante de la UC, debido a que la racha negativa se prolongó por varios partidos y eso no lo dejaba tranquilo.

"Estaba triste por los jugadores. Veía que ponían todo el esfuerzo, pero no podíamos hacerlo bien como conjunto. Sí lo hacían algunos jugadores por sí solos. Los planteles ganan campeonatos, no se puede ganar con once jugadores todo lo que ha ganado Católica", comentó en TNT el entrenador charrúa.

Hizo énfasis en que la participación de todos los futbolistas sea fundamental. "El rendimiento sube de nivel porque puedo usarlos a todos, no solamente a 11. Esa competencia permitió ver rendimientos como el de hoy. No le llamaría rotación, prefiero llamarle participación de todo el plantel, aunque sea lo mismo", agregó Poyet.

Poyet se mostró feliz por el rendimiento que logró Católica ante Unión La Calera en San Carlos. Foto: Agencia Uno.

El estratega agegó que "uno planea todo bien, pero después el fútbol te hace cambiar el desarrollo de los partidos. Lo mismo pasa con las sensaciones de los jugadores dentro de la cancha. Con La Calera vi que estábamos los dos equipos un poco cansados, el gol temprano nos dio ese plus a nosotros. Ya se empiezan a ver cosas importantes para el futuro".

La UC se preparará para enfrentar en Copa Libertadores a Argentinos Juniors como visita, el próximo miércoles en Buenos Aires. Los cruzados marchan terceros en el Grupo F con 3 unidades, mientras que los trasandinos encabezan la zona con 9 unidades.