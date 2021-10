Gary Medel, jugador del Bologna, habló de la posibilidad de regresar a Universidad Católica para terminar su carrera profesional. Si bien no cerró la puerta al conjunto cruzado, reconoció que existe la alternativa de no volver más al fútbol chileno y quedarse en Europa.

Gary Medel duda sobre retirarse en Universidad Católica: "Si me siento mal, no volveré a Chile, mejor me quedo acá en Europa"

Una de las cosas con las que más sueñan los hinchas de Universidad Católica es con el regreso de Gary Medel luego de su experiencia en Europa, actualmente en Bologna. Entre ambas partes siempre ha habido la disposición que suceda en algún punto pero el propio jugador duda un poco sobre lo que pueda suceder.

El Pitbull habló en un Instagram Live con el animador Julio César Rodríguez de varios temas y uno de ellos fue su posible retorno a San Carlos de Apoquindo. "Me han hecho harto esa pregunta, no sé cuándo vuelva a Chile la verdad. Me siento súper bien acá, quiero seguir compitiendo en Europa", afirmó.

Si bien no descartó que eso suceda, la opción de quedarse en el Viejo Continente por varios años más empieza a ser más probable para el defensor. "Si me siento mal físicamente y de la cabeza, no volveré a Chile, mejor me quedo acá en Europa y listo", añadió el experimentado futbolista.

Medel comenzó su carrera con los Cruzados en 2006, permaneciendo tres años en la institución, en los que disputó 82 compromisos logrando anotar 11 goles y dando 13 asistencias. En ese tiempo se ganó el cariño de toda la afición, consagrándose como uno de sus más grandes ídolos de su afición.

Otra de las opciones que tiene Medel para su futuro, en caso de no concretarse su regreso a Universidad Católica, es que pueda fichar por Boca Juniors donde también tuvo un rendimiento destacado.