Fuenzalida respalda al gobierno ante el covid-19: “La respuesta ha sido paulatina, pero positiva y no han tomado decisiones populares”

De forma remota José Pedro Fuenzalida habló con los medios para referirse a diversos temas, pero que tienen un denominador común: el coronavirus. En ese sentido, expresó su opinión sobre cómo las autoridades han abordado el tema y señaló que:

"Creo que la respuesta ha sido paulatina, pero positiva. No se generó un caos ni se tomaron decisiones populares. Esperemos que podamos salir rápido de esto (…) Esperamos poder volver normalizándonos de a poco. Creo que en su momento se tendrá que evaluar todo y en su momento nosotros tendremos que poner todo de nuestra parte para poder salir adelante" dijo.

Y ante el coronavirus, pero en el mundo, manifestó que "lo más difícil ha sido la incertidumbre por la información que va saliendo. La gente comienza a sentir miedo, ha sido duro a nivel económico y de trabajo. El mundo se ha visto revuelto con un virus que nos ha dejado varias enseñanzas. En su mayoría la gente ha sido bastante responsable, espero que en poco tiempo estemos diciendo que salimos de esta pandemia".

Al ser consultado sobre la situación de Unión Española, elenco que descontó unilateralmente los sueldos de sus jugadores por no presentarse a trabajar por la cuarentena.

"Lo que pasa con Unión Española es lamentable. Se pueden acodar ciertas rebajas o suspensiones salariales, pero siempre que estén los dos de acuerdo, ellos descontaron días unilateralmente, eso no corresponde", mencionó.

Agregó que "el compromiso por ahora es tratar de mantener todo lo que está pactado, pero sabemos que en caso de emergencia vamos a tener que conversar, pero está claro que lo haremos en casos individuales. Vamos a velar porque todos los que trabajan con nosotros no se vean perjudicado. Por ahí los sueldos más altos tendremos que sacrificar más".

"No sabemos cuanto va a durar esto, pero por ahora estamos con la tranquilidad de que el club se hará cargo de todo, pero estamos abiertos a que lo que suceda más adelante nos lleve a tomar medidas", complementó.

Finalmente, a cómo está realizando el trabajo físico en su hogar, mencionó que "han sido semanas en las que pasamos por distintos estados de ánimo, es una situación nueva para todos. Desde un principio me mantuve entrenando con el plan de trabajo que me mandó el cuerpo técnico y he intentado armar una rutina que se parezca lo más posible a una semana normal de prácticas. Estoy enfocado en mantenerme bien y en un buen nivel físico, porque esto va a durar".