Fernando Zampedri le da mérito a América de Cali: "Aprovecharon su momento y luego pusieron a los 11 jugadores atrás"

Universidad Católica quedó golpeada tras una nueva derrota en Copa Libertadores, esta vez ante América de Cali y en San Carlos.

"Más allá de los nombres no conseguimos el juego que queríamos en los últimos metros. El rival hizo un gran partido, aprovechó su momento y luego puso a los 11 jugadores de mitad para atrás y no nos dejó espacios", analizó Fernando Zampedri.

"Sabíamos que lo iban a buscar así, que se iban a armar atrás y les salió bien. No pudimos contrarrestar eso, intentamos jugar, tuvimos la pelota la mayor parte del segundo tiempo y no pudimos ser profundos, no logramos lastimar al rival", profundizó.

Finalmente, el argentino comentó que "no creo que afectó cuando se paró el partido, sólo que no pudimos entrarles por los costados. Cuando no puedes, se hace muy cuesta arriba. Hoy queríamos sumar de a tres, más de local, pero no se pudo. Quedan cuatro partidos y hay que seguir dándolo todo".

Por su parte, Tomás Asta-Buruaga manifestó que "estamos tristes, pero vamos a salir con toda la actitud a los otros partidos para quedarnos con el triunfo. El camarín está triste, debo seguir creciendo, sumar experiencia, soy un jugador joven. En el camarín hay gente de mucho peso y a mí me sirve, me conversan mucho. Eso me ayuda. Me siento bien".