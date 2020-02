El lamento de Ariel Holan por incidentes en el Estadio Monumental: "Hoy se saltó un límite"

El duelo entre Colo Colo y Universidad Católica debió ser suspendido tras incidentes en la cancha. El elenco cruzado lo ganaba 0-2 cuando fuegos artificiales cayeron en el pasto e impactaron a Nicolás Blandi en sus piernas.

Luego de minutos de terror en la cancha, Ariel Holan habló con el CDF y señaló que "es difícil hablar de fútbol, no tengo palabras" tras lo ocurrido.

"Lo que hablamos con todos los futbolistas, sin distinguir los míos o de Mario. Es una situación complicada", agregó.

Holan también pidió "confiar en que las autoridades tomen las mejores decisiones. Hoy se saltó un límite, a Blandi lo lastimaron. El oficio este, futbolistas, entrenadores, utilería, son todos trabajadores como cualquiera que tira cosas a la cancha".

Si el encuentro seguirá jugándose en otra fecha es duda. "Quedan 15 minutos de partido, no sé. No conozco las reglas y no es mi función opinar de eso. Entiendo que estábamos en el tramo final", comentó el DT.