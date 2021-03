El doloroso desahogo de Maura Rivera tras el infarto de Mark González: "La vida es ahora"

Una de las parejas más mediáticas en el mundo de la entretención es la que conforman Maura Rivera y Mark González. La bailarina y el ahora ex futbolista están en permanente contacto con sus seguidores y especialmente a partir de la última semana.

Es que el ex jugador de Universidad Católica, Liverpool, Albacete, Betis y CSKA sufrió un infarto al miocardio que puso en riesgo su vida. Por eso, Maura usó su cuenta de Instagram para agradecer el positivo desenlace del complejo momento que pasaron como familia.

"Creo que ese día hice lo imposible por estar ahí, ya que no era fácil. Nunca había sentido tanta necesidad de abrazarte. Tú siempre con esa sonrisa, con humor, buen ánimo y preocupado por mí, a pesar de la incertidumbre, del dolor y el miedo. Pero tú corazón quiso ceder y te dejó venir a casa", graficó Maura.

El texto está acompañado de dos imágenes de la pareja cuando el mundialista comenzaba su recuperación. "Y así con esa cara que ambos tenemos en la foto, que apenas me alcanzó para un labial; con esa cara de no dormir, de tener pena, de tener angustia, de aferrarme al amor y a mis hijos; con esa cara donde tuve que sacar fuerzas de no sé donde y hacer como que nada pasaba, donde me dolía el cuerpo de puro estrés, quiero darles las gracias por cada mensaje por cada palabra por cada aliento", agregó la comunicadora.

Mark González y Maura Rivera se besan luego de vivir un momento límite como pareja. Foto: Instagram

Y por último, un mensaje a regocijarse de cada momento. "Decirles que la vida es ahora, que la disfruten y la vivan ...... abrazos virtuales", concluye Maura en un mensaje que acumulaba más de 60 mil me gusta.

