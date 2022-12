Universidad Católica sigue moviéndose en el mercado de pases y este viernes celebró a una nueva incorporación. Los Cruzados presentaron a Franco Di Santo como su refuerzo para la temporada 2023 y así potenciar su delantera.

En su primera conferencia de prensa como jugador de la UC, el delantero se mostró más que contento. "Feliz de llegar a una institución tan seria y grande tanto en Chile como en Sudamérica como Universidad Católica. Esto feliz de entrenar, de estar a disposición del club. Trataré de aportar de donde me toque".

Franco Di Santo no es un desconocido para nuestro país, ya que hizo su debut como profesional en Audax Italiano. "Volver a Chile es volver a mi segunda casa. Me abrió las puertas y me ayudó a tener una carrera profesional. Estoy preparado y consciente de que estoy en un club grande y que se está preparando para pelear en los tres frentes. Quiero aportar dentro y fuera de la cancha con mis muchos años afuera, así que estoy consciente de lo que tengo que hacer".

Consultado por lo que espera mostrar, el artillero fue claro. "Van a encontrar una versión parecida a la que se fue, con ganas, dispuesto a lo que necesite el equipo y maduro, con unos años y más experiencia. Tengo ganas de pelear todo, las instituciones grandes tienen que hacerlo y a eso vine. Es la idea de todos".

"El solo hecho de venir a un equipo grande de un país al que quiero mucho, a una institución tan seria a la que venía de cadete a jugar y me sorprendía de lo que veía. Contaba de esas anécdotas y te lleva a querer estar acá. Chile es mi segunda casa, estoy cómodo y la oportunidad de volver al país para jugar en un equipo grande en competiciones internacionales es algo suficiente para estar aquí sentado", agregó.

Tras ello, Franco Di Santo habló de la opción de hacer dupla con Fernando Zampedri, último trigoleador del fútbol chileno. "Eso son decisiones del técnico. Uno viene a aportar para el equipo, juntos vamos a ser más fuertes. Si me toca jugar con Fernando lo puedo hacer, pero eso depende del entrenador".

"Hay que estar siempre preparado, juegues o no. Lo mejor para uno y el equipo es estar dispuesto, porque son momentos donde puedes ganar o perder un puesto. Yo vengo a aportar donde me toque, ojalá sea jugando porque es a lo que vine", añadió.

Aunque no escondió su deseo de hacer dupla con el Toro. "Lo que sea necesario para que Católica gane el campeonato y estar arriba. Si me toca jugar por fuera lo haré, si es como doble 9 también. Estar con el goleador de los últimos tres delanteros enorgullece. Si me toca con él será un placer y si tengo que desbordar para meterle un centro a la cabeza, también".

Franco Di Santo y su tocada de oreja al Tati Buljubasich

En medio de los recuerdos que tiene del fútbol chileno, Franco Di Santo se dio un gustito. Y es que el delantero aprovechó de revivir la jornada en la que le anotó a José María Buljubasich, hoy gerente deportivo de la UC, años atrás.

Fue el duelo por el torneo de Clausura 2006 cuando el artillero le convirtió y hoy lo sacó a colación. "No sé si me van a dejar decirlo. Una anécdota es que le hice un gol al Tati en su momento. No me acuerdo del resultado".

Ahí el ex arquero le pegó de vuelta y le recordó que "5-1 ganamos nosotros". "Bueno, me preguntaron algo personal, jajajá", respondió de vuelta en un ambiente de buena onda entre ambos.

Finalmente no escondió su deseo de que este domingo Argentina sea campeón del Mundial de Qatar 2022. "Ojalá como argentinos podamos salir campeones del mundo. Después de tantas finales donde no se dieron las cosas como uno quería, ojalá ser campeones".