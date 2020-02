Darío Husaín recuerda su paso por Universidad Católica: "Me quedó como que algo les debía"

Darío Husaín tuvo sus mejores años en Vélez Sarfield donde fue dirigido por Marcelo Bielsa y donde compartió camarín con José Luis Chilavert, entre otras figuras.

En 2004 llegó como flamante refuerzo de Universidad Católica y su estadía en Chile quedó marcada el 14 de abril de ese año cuando en Chinquihue, frente a Puerto Montt, fue expulsado por doble amarilla y ofuscado por ese hecho lanzó un escupitajo que impactó a Jhonny Chaparro y que le costó siete fechas de castigo.

A 16 años de este hecho, la Furia conversa con Redgol sobre su paso por nuestro país.

¿Qué recuerdas de tu paso por Chile?

Espectacular la verdad, fue poco tiempo, apenas seis meses y me gustó todo. Se formó un gran equipo con jugadores que estaban en la selección y llegó también el Mago Capria, era un equipo para pelear el campeonato y lamentablemente no se pudo.

¿Te marcó la UC?

El club me encantó, y el país también, una maravilla. Tengo el mejor recuerdo de Chile.

Lamentablemente esa expulsión en Puerto Montt ensucia un poco el recuerdo que dejaste acá...

Fue algo que me quedó marcado, esa expulsión, cometí un error al reaccionar así y lo que pasó fueron cosas de partido, nada más, cosas que se dicen y una mala reacción y hasta el día de hoy estoy arrepentido por la Católica, por como me trató la gente, mis compañeros, los dirigentes y como me quedó que algo les debía. Después intentamos negociar con el club para no cobrar, fue una mancha que tengo hasta el día de hoy.

Tuviste de técnico a Marcelo Bielsa y a Manuel Pellegrini ¿Te dejaron algo?

Lo que te puedo decir es que soy un afortunado al haber tenido esos dos técnicos a nivel mundial, fue impresionante lo que aprendí con esa gente, no en lo futbolístico porque eran distintos, si no como persona porque se aprende mucho, hombres muy honestos que me dejaron muchas cosas de ellos, como manejarse con los jugadores, con la gente.

¿Crees que Bielsa cambió al jugador chileno?

En cierta forma sí, porque el jugador chileno siempre tuvo calidad y eso era notorio por la cantidad de jugadores que sacaba, acá en Argentina hubo un par de casos que llegaron y fueron vendidos después a Europa. Con mucho respeto creo que les faltaba un técnico como Bielsa, era el indicado para hacerles creer que sí podían, y quedó demostrado porque estuvieron a punto de dejar afuera a Brasil de su Mundial, ganaron dos Copa América ganándole la final a Argentina y hoy en día se ve la cantidad de jugadores chilenos que juegan en Europa y lo que son como selección, hoy tienen una mentalidad ganadora y puede ser que se lo deben a Bielsa porque él siempre saca lo mejor de los jugadores.

¿Alguna anécdota con el Loco?

Varias, yo tuve la suerte de tenerlo en Vélez, me llevó a la selección donde me echó del entrenamiento y al otro día me llamaba a hablar a la habitación de él. Muchas enseñanzas de cosas que yo no estaba acostumbrado a hacer como delantero y yo creía que no podía y él te daba una explicación que al final le dabas la razón y cuando lo hacías en el partido pensabas qué razón tenía. Lo que te decía antes de un partido pasaba en un 90% y eso es muy difícil, él estaba adelantado en un paso.

¿Qué es de tu vida hoy en día?

Hoy trabajo en una Academia en Miami (desde 2013) de fútbol que va de 5 a 18 años y se divide en Academia y equipos competitivos, donde hay 700 chicos y en la parte académica yo soy el director y en los equipos dirijo a la categoría 2004 y 2007. Ahora estoy en Argentina porque está la idea de entrar acá, estoy conversando con gente de fútbol y visito a la familia, mis hijos juegan en Huracán y estoy feliz de trabajar en Estados Unidos y esperemos que se pueda dar el salto a la segunda división de la MLS.

Bonito...

También organizo partidos, hay muchos ex jugadores que visitaron la academia y todo bien, hago muchas cosas.

¿El fútbol agarra vuelo en Estados Unidos?

Se nota año a año que la MLS crece, y los últimos años fijate que ya no llevan estrellas a punto de retirarse, si no que llevan figuras en su pleno auge, como el Pity Martínez. Y también se nota en los estadios que hay más equipos y están llenos.

¿Cuanto gana Miami con el nuevo equipo de David Beckham?

Gana muchísimo porque es lo que faltaba en la ciudad donde hay equipos de segunda división pero no en la MLS. En Miami hay muchos latinos y quieren ver fútbol y a nosotros como academia nos va a servir mucho, porque un juvenil por ejemplo de 14 años en la UC su sueño es jugar en primera, eso nosotros no lo teníamos y ahora lo tenemos.