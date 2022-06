Universidad Católica tuvo una primera rueda muy lejos de lo que ha sido en los últimos años. Los Cruzados no fueron ni la sombra del equipo que logró el tetra y está lejos de la pelea por el título de Campeonato Nacional, además de eliminado de la Copa Libertadores.

Pero con el regreso de Ariel Holan, los de la franja esperan tener el esperado repunte. Con la mira puesta en el torneo, la Copa Chile y la Copa Sudamericana, intentarán borrar todo lo malo para volver a ser el gran protagonista del balompié local.

Así por lo menos lo dejó claro este miércoles Cristián Cuevas, quien en conferencia de prensa analizó todo lo que se le viene a la UC por delante. Para el Cimbi, figura en los últimos meses, lo que hay en disputa en la segunda rueda debe ser el motor para el alza del plantel.

"La Copa Chile hay que tomarla con bastante seriedad, te da un cupo para una copa internacional, vamos a hacer lo posible de llegar lo más lejos siempre dando buenas actuaciones. La Sudamericana lo mismo, nos tocó un rival bastante duro, pero tengo confianza en mí y mis compañeros que podemos hacer un gran papel", recalcó.

En esa misma línea, Cristián Cuevas destacó la mentalidad de Ariel Holan para salir de la crisis. "Desde que llegó, el profe fue bastante claro: él quería que el equipo fuera protagonista todo el partido, ofensivo y con bastante posesión del balón. Se vio reflejado en los partidos que le tocó dirigir. Sumamos bastantes puntos".

Cristián Cuevas destaca su presente en la UC

De todos los refuerzos que llegaron en el último mercado de pases de Universidad Católica, Cristián Cuevas ha sido el único que realimente ha tenido protagonismo. El Cimbi tomó camiseta de titular y mostró una gran versión, siendo uno de los más destacados.

"Empecé a jugar un poco más atrás con el profe Paulucci. Después se fue dando que comencé a jugar un poco más arriba. No venía jugando en esa posición, pero años atrás lo había hecho", dijo el propio jugador.

De hecho, para el Cimbi lo que le ha pasado en la UC lo tiene contento. "Estoy feliz, me acomoda cualquier posición mientras esté haciendo toda la banda, me siento cómodo. Ariel Holan nos pide que seamos profundos y que encaremos bastante. Me siento a gusto en la posición que me ha tocado jugar".

Aunque Cristián Cuevas también reconoció que no fue fácil su adaptación. "Me costó un poco al principio. De a poco comencé a sumar minutos y jugar un poco más, ya después comencé a jugar partidos de titular. Me siento bien y estoy muy contento".

"Hice una primera rueda bastante buena, pero sé que puedo dar mucho más, ese es el objetivo para la segunda rueda. Seguir en el camino que voy, siempre tratar de mejorar, porque sé que lo puedo hacer. Esperemos conseguir cosas importantes en este segundo semestre", sentenció.