Rubén Sosa, histórico de Nacional: "Poyet es una tremenda persona, pero como entrenador no ha tenido suerte"

Rubén Sosa, mítico delantero uruguayo, que jugó en Inter de Milán y Borussia Dortmund, entre otros, adelantó el partido entre Universidad Católica y Nacional de este miércoles por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sosa, hincha de Nacional, señaló en La Tercera: "Nos jugamos tres puntos importantes para seguir con vida en la Copa. Sabemos que Católica está pasando un momento complicado. Pero el fútbol tiene esas sorpresas y Nacional debe estar convencido que se puede traer una victoria. Seguro será un buen partido".

Sobre cómo llega el equipo charrúa, afirmó: "Nacional tiene un entrenador nuevo y muchos jugadores que llegaron hace poco. Además, el hecho de no tener competencia local hace que llegue en desventaja. El equipo se debió incorporar de inmediato a la Libertadores, sin disputar partidos en otro torneo. El club ha sabido mezclar a muchos jugadores de experiencia con otros nuevos".

También tuvo palabras para los chilenos que lograron el Scudetto con el Inter, su ex equipo: "Yo lo dije antes, que los dos chilenos serían un gran aporte para el equipo y no me equivoqué. Alexis Sánchez es un delantero con recorrido, muy hábil. Mientras que Arturo Vidal aporta esa garra, este temperamento sudamericano, que siempre se necesita en los equipos europeos".

Respecto del DT de la selección chilena, comentó: "Martín Lasarte, es un hermano mío, pero mayor (ríe)… Pero la verdad es que Martín es un señor, una persona que conoce mucho el fútbol y sobre todo el chileno. Vive del fútbol, tiene pasión en lo que hace y se ha formado una carrera interesante como entrenador. Conoce mucho el fútbol sudamericano. Chile se llevó a uno de los mejores profesionales que tenemos".

Finalmente, acerca de Gustavo Poyet, indicó: "Con Poyet somos amigos. Ambos jugamos en el Zaragoza, aunque en diferente época. Siempre estamos en contacto, nos vemos a veces en Montevideo. Es una tremenda persona, tal vez como entrenador no ha tenido tanta suerte, pero es un gran profesional".