La selección chilena sub 20 sufrió una dolorosa derrota en su estreno en la Costa Cálida Supercup. La Roja no pudo con Inglaterra y cayó por 3-0 en un partido difícil, pero que más allá de lo ocurrido en la cancha, confirmó las enormes diferencias que hay a nivel formativo entre Sudamérica y Europa.

Desde el primer minuto, la gran forma física de los europeos se hizo notar ante la de los chilenos. Ya tras el pitazo inicial, los ingleses no tuvieron piedad, superando en todas las líneas con un nivel que a ratos pareció enfrentar a un equipo adulto con uno de inferiores.

Este jueves en conferencia de prensa, Ariel Holan fue consultado por lo ocurrido y realizó una potente reflexión sobre el fútbol formativo. Pero no solo enfocándolo en lo ocurrido con Chile, sino que también con el resto de selecciones de este lado del mundo.

"Hay algo innegable y es que la pandemia generó un problema económico muy grande. Eso no solo es por la duración o cambio de variables, sino que también la guerra entre Ucrania y Rusia. Cuando se afecta la economía, los que más la sufrimos son los países que no son potencias mundiales. Y en el fútbol, no hay una diferencia muy grande respecto a eso pese a que algunos no son potencias económicas pero sí futbolísticas", lanzó de entrada el DT.

Ahí el técnico de la UC entró en detalles. "Hablamos de Alemania, Argentina, Brasil, Inglaterra, que son potencias por distintos motivos, como mundiales ganados, cantidad de futbolistas en el plano principal en distintas ligas y décadas, pero también lo evaluamos por lo que significan las ligas. No nos tiene que tapar el Sol la pandemia cuando hay cosas que no se están haciendo bien. Hablo del Cono Sur, no de Chile en particular".

Ariel Holan pidió una autocrítica fuerte por lo visto en la cancha. "Aquí tiene que haber un debate profundo, porque no se le puede echar toda la responsabilidad a este problema mundial que desemboca en temas de inflación y que cambian las variables económicas de todos los gobiernos".

"Hay cuestiones a revisar y saber. Primero, infraestructura. Segundo, el nivel y capacitación de entrenadores. Y no hablo de Chile, sino del Cono Sur. Tercero, el nivel de competencia y torneos, qué tipo de acuerdo al nivel madurativo de los chicos. Y cuando hablo de esto, hay que tener personal especializado en el fútbol infanto-juvenil. No siempre se invierte ahí. Que estén capacitados para dirigir en los distintos niveles de los chicos, no solo en conceptos, sino también en lo físico y emocional", añadió.

Ariel Holan insistió en sus dichos con la visión actual que hay sobre los procesos en el fútbol. "En nuestros países se contamina todo con el valor del resultado por sobre la formación. Y en esa contaminación entran directivos, entrenadores, todos. En vez de que jueguen y entiendan, se les seduzca para ganar torneos juveniles. Todo esto tiene que ser aspecto de un profundo debate y la realidad marca que estamos muy lejos de las potencias mundiales".

"No soy quién para dar porcentajes de cuánto es la pandemia, la metodología, los calendarios de entrenamientos, reuniones con entrenadores de clubes… Creo que en nuestro hemisferio y en particular en el Cono Sur hay mucho que discutir (...) No soy yo el que deba direccionar, esta es una humilde opinión. Tengo que prepara el partido, pero respondo porque vivo en Chile y me gusta que nuestra región siga creciendo futbolísiticamente", agregó

Finalmente dijo que esto debe verse reflejado también en la máxima cateogíra. "La liga mayor, no solo en campos de juego, sino el nivel, cuán lejos estamos del nivel internacional, las ventas de los futbolistas, cómo se arman los equipos, cuántos tenemos en el primer nivel del exterior o cuántos jóvenes se van con dos partidos… mirar todo el fútbol de primer mundo y sacar de eso para nuestra realidad es un desafío importante para toda la región", cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile sub 20 en la Costa Cálida Supercup?

Ya con la derrota ante Inglaterra en la estadística, ahora la selección chilena sub 20 buscará la manera de levantarse. Dos son los partidos que le quedan a la Roja sub 20 para dar la pelea, siendo el primero el próximo sábado.

Desde las 16:00 horas de nuestro país, el equipo de Patricio Ormazábal enfrentará a Australia buscando su primer triunfo en el torneo. Posteriormente todo se definirá el día martes 27, cuando a las 08:00 horas choquen con Marruecos.

La selección chilena sub 20 tratará de mostrar una versión mucho mejor a la vista ante Inglaterra para así silenciar las críticas. La Roja quiere borrar todo lo ocurrido para así volver a ilusionarse de cara a los próximos desafíos.