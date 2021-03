Chapa Fuenzalida en la previa de la Supercopa: "Marcará el inicio de la temporada"

Este domingo a las 18:00 horas Universidad Católica se mide con Colo Colo por la Supercopa del fútbol chileno, partido en el que seguramente será titular el capitán cruzado, José Pedro Fuenzalida.

“Es un partido importante porque marca el inicio de la temporada. Pero tiene un sabor distinto por ser del año anterior porque no se pudo jugar por la pandemia”, dijo el veterano jugador de la UC en La Tercera.

Antes del duelo ante los albos, Chapa también repasó la temporada anterior: "¿Si pensé que alguna vez sería tricampeón? No, la verdad que no. Dentro de los sueños que tenía era salir campeón, después cuando planteamos el objetivo de salir tricampeón fue algo lindo porque sentí que se podía dar. Con cambio de técnico era más complicado, pero se dio. Aparte del tri, lo lindo es que fuimos punteros todo el campeonato".

"Siempre sentí que tenía condiciones, pero siempre admiré a esos jugadores que ganaban títulos y hacían historias en sus clubes. Yo nunca me imaginé que podía llegar a eso. Siempre quise ser parte de algo importante del club, pero nunca a este nivel. Cuesta imaginarse dónde uno está, quizás más adelante me daré cuenta", añadió.

Fuenzalida dice que no se siente leyenda de los cruzados: "No, no me gusta ponerle nombre ni apodo a mi situación. Ni Chapadiós, ni nada. Soy un jugador que ha ganado títulos en este club y eso me pone contento. Soy un jugador más, que junto al resto de mis compañeros hemos tenido buenas temporadas. Eso me pone en un lugar privilegiado de ser uno de los jugadores con más títulos en la institución".

Tampoco pide una tribuna con su nombre: "No, nada. No pido nada. Solo pido que me dejen un par de asientos para ir con mi familia y mis niños. Ellos están felices, vienen a la escuelita, a cada partido. Gozan con la UC".

Sobre las aspiraciones de Católica a nivel internacional, afirmó: "Me gustaría mucho que se diera, pero soy realista con las circunstancias. Hemos tenido años muy buenos, pero lo de siempre cambiar de técnico, que es algo muy bueno por cómo está siendo manejado el club, evita que se hagan inversiones muy grandes para pelear las copas. Las copas internacionales se ven un poco lejanas por lo que invierten los otros equipos".

"Es difícil viendo al resto de los equipos. Lo lindo del fútbol es que es impredecible. Hay equipos con muy poco presupuesto que logran alcanzar los objetivos. Nosotros el año pasado, sacando los primeros dos partidos de Copa Libertadores, que no lo hicimos bien, logramos realizar cuatro partidos muy buenos en la fase de grupos. No nos alcanzó para la Libertadores, pero sí para la Sudamericana. En Copa Sudamericana quedó el bichito de que podríamos haber alcanzado algo más", indicó.



Finalmente, lamenta que la UC cambie de entrenador cada año: "Los procesos para conseguir resultados a nivel nacional e internacional implican un trabajo a largo plazo. Eso es algo que no se ha podido dar, más allá de salir campeón. Cada año es una nueva idea, una readaptación al nuevo técnico, y eso por ahí puede llevar un par de meses y te puede perjudicar sobre todo en los inicios de los torneos. Pero es parte de cómo estamos funcionando, de las decisiones de los técnicos".

