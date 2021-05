Argentinos Juniors avisa a la UC: "Sería increíble ganar la Copa Libertadores. Trabajamos para eso"

Argentinos Juniors recibirá a Universidad Católica este miércoles a las 18:00 horas en el Estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, donde actualmente el Bicho de La Paternal es puntero invicto.

Por otro lado, los comandados por Gustavo Poyet lograron reagruparse a tiempo y enmendar de gran manera el camino en el Torneo Nacional y también en el certamen continental, donde militan terceros a sólo un punto de distancia de Atlético Nacional, que actualmente es escolta de los trasandinos de Milito.

El partido de esta tarde podría comenzar a definir gran parte del destino de los Cruzados en la copa, al igual que para Argentinos Juniors, por lo que ambos elencos saldrán decididos a quedarse con los tres puntos.

Gabriel Ávalos, delantero del Bicho, conversó con Radio Colonia en la previa del trascendental partido, donde no escondió que ya se comienzan a ilusionar con lograr quedarse con el título de la Libertadores:

“Es el mejor momento de mi carrera, por lo grupal y la importancia de los torneos y los partidos. Sería algo soñado para todos ganar la Libertadores, para la gente sería increíble", comentó.

El delantero agregó que "ojalá se pueda dar, porque trabajamos para eso".

Ávalos también se refirió al momento del equipo, que de la mano de Gabriel Milito ha logrado mostrar los dientes y posicionarse como el más fuerte del Grupo F:

“Venimos trabajando mucho con Gabriel (Milito) y a mí en lo personal me ha cambiado el formato de juego y mejorado. Buscamos plasmar del todo la idea del entrenador y adaptarnos rápido nos ha ayudado muchísimo", explicó.

El Bicho recibe esta tarde a los Cruzados en Argentina.

"(Milito) es una gran persona, al principio no teníamos confianza en los trabajos y nos costaba adaptarnos, con el tiempo nos acostumbramos a su idea y siempre acierta, te dice esto es así y tiene razón. Si no aprendes de este tipo de técnicos, no aprendes más", cerró.

