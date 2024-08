Gran Hermano vivió una nueva y dramática eliminación la noche de este domingo en donde Yuyuniz Navas debió abandonar la casa por decisión del público, produciendo una emotiva despedida con su hija Antonia, que sigue en la competencia.

La actriz se convirtió en la primera integrante del team “Black” en salir de la casa, esto luego de quedar en placa de eliminación por decisión de sus compañeros.

Una vez fuera del encierro de la competencia que se ubica en Buenos Aires, la comunicadora conversó con RedCarpet sobre su experiencia al ingresar por primera vez a un programa de este formato y en compañía de su hija.

El paso de Yuyuniz por Gran Hermano

Al ser consultada acerca de que le parece el pasó por el encierro, la comunicadora señaló: “El paso por Gran Hermano sin duda es una gran oportunidad, de vivir la experiencia, de darse a conocer, de mostrarse”, comenzó señalando.

“La televisión es un medio que tiene dos caras, está la parte oscura, de los haters, de los juicios, pero creo que no debiera afectar. Yo no he visto nada (de su paso por el reality), yo no voy a ver nada, porque no hay nada ahí que me identifique, que hable de mí o que sea un aporte para mí o para mi hija”, explicó.

“Es el mismo consejo que le voy a dar a ella cuando salga”, agregando que “no creo que se vea mermado lo que ella es como persona, es una gran persona una gran profesional y no debería afectar”.

Esta temporada, a diferencia de la primera, se divide entre famosos y desconocidos, quienes formaron dos equipos, Black y Mata Fama, para competir durante las primeras semanas y ver en que lado de la casa hospedarían.

Acerca de las críticas que han recibido los integrantes del team “Mata Fama” compuesto por desconocidos, Yuyuniz señaló: “Creo que la gente afuera no sé qué está viendo, son grandes personas (…) tienen muchas cosas que aportar, tienen mucha riqueza, tienen grandes talentos, son grandes competidores”.

“Así que los invitó (al público) a conocerlos un poco más y ver el reality 24 horas, porque ahí realmente está todo el contenido de lo que sucede en la casa. Todo mi apoyo siempre estuvo en el equipo Mata Fama”.

Revisa el registro a continuación