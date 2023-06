El Kpop y el pop cada vez se juntan más es por esto que las colaboraciones entre distintos grupos musicales surcoreanos y artistas occidentales se ha hecho algo común en el último tiempo.

Una de las colaboraciones que más hace ilusión a los fans es la reciente anunciada entre TXT y los Jonas Brothers y es que los artistas se han dedicado a realizar una gran promoción mediante las redes sociales.

¿Cuándo sale la canción?

La canción colaboración entre TXT y los Jonas Brothers se titula “Do It Like That” y se lanzará el próximo viernes 7 de julio, mismo día que Taylor Swift lanzará su Speak Now (Taylor’s Version).

A pesar de que aún faltan unos días para el lanzamiento de la canción, los integrantes de TXT se han dedicado a promocionar la canción mediante redes sociales compartiendo pedazos del nuevo tema y además mostrando la coreografía que seguramente será trending en Tiktok.

Sobre la hora de lanzamiento, Do It Like That será lanzada el próximo 7 de julio a las 1:00 pm (KST), en Chile este lanzamiento se daría a las 1:00 am de la madrugada del mismo viernes.

Asimismo los Jonas Brothers y TXT han sido tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que Big Hit Music reveló el Photo Concept que tendrá el MV de Do It Like That.

Según el cronograma compartido por Big Hit Music próximamente y un día antes del lanzamiento del MV oficial podremos ver el teaser de la canción en todas las plataformas.

Do It Like That planea ser todo un éxito veraniego y definitivamente le hará competencia a Taylor Swift en las plataformas de streaming de música.