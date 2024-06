¿Cuándo y a qué hora se estrena The Boys? Horario del quinto capítulo de la serie en Prime

La cuarta temporada de The Boys llegó a Amazon Prime Video hace unas cuantas semanas. Con el estreno de sus tres primeros capítulos, la semana pasada pudimos ver el cuarto capítulo en la plataforma de streaming.

Y es que el estreno del cuarto capítulo sorprendió a varios y dejó a muchos con ganas de seguir viendo los demás episodios. Esta semana, el quinto capítulo llega a la plataforma y entramos una vez más en terreno desconocido.

¿Cuándo se estrena el quinto capítulo?

El quinto capítulo de The Boys 4 titulado “Beware the Jabberwock, My Son“, llega a Amazon Prime Video este 27 de junio. La nueva temporada mantiene su estreno para esta semana, aunque se sabe que la serie podría sufrir cambios en su estreno semanal si es que el streaming así lo informa.

Es importante mencionar que esta temporada de The Boys tendrá un total de 8 capítulos y es la penúltima temporada. Esto porque ya se confirmó que la serie tendrá una quinta parte y que además es será la última.

¿Cuál es el horario de estreno?

El horario de estreno para Chile es a las 03:00 horas de la madrugada del jueves. Aunque en países como México y Costa Rica, el capítulo nuevo se estrena a las 01:00 horas de la mañana del mismo jueves en el sitio de Prime Video.

Asimismo, en Argentina y Brasil, el capítulo llega a las 04:00 horas de la madrugada. Por otro lado, en el caso de España, este mismo se encontrará disponible a las 9:00 de la mañana del mismo jueves.

Revisa los horarios de estreno para Latinoamérica