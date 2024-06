Taylor Wily, quien saltó a la fama en el circuito de sumo a fines de la década de 1980 antes de volcarse de lleno a la actuación, falleció a los 56 años. Conocido por su papel en la exitosa serie de drama policial Hawaii Five-0 y la comedia “Forgetting Sarah Marshall”, la noticia fue revelada por ABC News en su filial de Hawaii.

Seguido de esto, Peter M. Lenkov, productor ejecutivo del reinicio de Hawaii Five-0, Mcgyver y Magnum P.I, confirmó que la muerte del actor se produjo el 20 de junio, es decir, el pasado jueves.

“Estoy devastada. Con el corazón roto. Publicaré algunos sentimientos detallados más tarde. Es demasiado difícil en este momento”, escribió Lenkov en una publicación inicial.

En un nuevo mensaje, el productor escribió: “T, como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un habitual… en el programa… y en mi vida”.

“Eras familia y te extrañaré todos los días, hermano. PD: cuando hablamos la semana pasada, nos reímos de la razón que tenías desde el día 1. Cinco-0 era el trabajo de nuestros sueños. Y tuve mucha suerte de poder compartir esa magia juntos”, concluyó.

Su exitoso papel en Hawaii Five-O

El actor fue parte del éxito de CBS en donde interpretó a Kamekona Tupuola, el propietario de un camión camaronero e informante que proporciona información al grupo de trabajo Five-0, formando un fuerte lazo con ellos, aparecieron en más de 170 capítulos del drama policial.

El actor repitió su papel en Magnum P.I.. y MacGyver, las series derivadas de la producción.

También tuvo una destacada participación en la comedia protagonizada por Jason Segel, Mila Kunis y Kristen Bell, con el papel de Kemo.