¿Se puede ver Late Night with the Devil online o en cines? Fans esperan por su estreno

Un nuevo estreno cinematográfico ha logrado captar todas las miradas de los críticos y de la audiencia. Se trata de la cinta “Late Night with the Devil”, dirigida por los hermanos Cameron y Colin Cairnes que ha obtenido su paso por diversos festivales de cine en 2023 y ha logrado destacarse por su originalidad en un género que exige novedosas historias para ser un éxito de taquilla.

De ese modo, muchos se preguntan si se puede ver la cinta online o en la gran pantalla. A continuación te contamos si el film está disponible en Latinoamérica y los detalles de su argumento y crítica.

Lamentables noticias. La película ha sido un éxito en Estados Unidos, sin embargo no existe una fecha oficial o lanzamiento por alguna plataforma disponible en Chile. Lo único que podemos decir es que si el largometraje ha logrado destacarse durante su estreno, no habría obstáculos de mostrar el film al cono sur del continente.

¿De qué trata Late Night with the Devil?

Ambientada en los años 70, la cinta es protagonizada por David Dalstmalchian, como Jack Delroy, el presentador de Night Owls, un famoso programa de entrevistas que tendrán como invitada a la parapsicóloga June Rosse-Mitchell, Laura Gordon, quien escuchará el testimonio de Lilly, Ingrid Torelli, sobreviviente de un trágico suicidio colectivo en una iglesia satánica. A medida de que la chica comenta lo sucedido, el programa tendrá giros inesperados.

La película ha logrado una buena recepción por los críticos y la prensa especializada, obteniendo un 96% en el sitio Rotten Tomatoes, lo cual es significativo para ser un film de terror. Incluso, el destacado escritor de terror Stephen King, dio su total apoyo a la cinta.

“Es absolutamente genial. No podía despegar los ojos de la cinta. Las opiniones pueden variar, como se dice, pero les aconsejo verla en cuanto puedan”, declara el escritor.

De ese modo, lo único que nos queda es esperar novedades de este lanzamiento en Chile.