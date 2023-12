¿Se podrá ver The Eras Tour de Taylor Swift por streaming este 13 de diciembre en Latinoamérica?

Sin duda Taylor Swift tuvo un buen año y es que recientemente fue nombrada Persona del Año en la Revista Time a solo unos días de su cumpleaños y con el estreno del concierto de su película de manera online.

Y es que tras un exitoso paso en cines The Eras Tour Concert Film, la cinta del concierto de Taylor Swift, llegará al streaming durante este mes de diciembre para que así sus fanáticos disfruten las tres horas y más de show en casa.

El concierto llegará con contenido exclusivo y con canciones que no se presentaron en las salas de cines y por la que los fanáticos estaban esperando revivir nuevamente.

¿Se podrá ver The Eras Tour en Latinoamérica en streaming?

Tristemente para los fanáticos Latinoamericanos de Taylor Swift aún no se ha revelado cuándo estará disponible el concierto en el streaming para la región. Y es que de momento el estreno de la cinta se mantiene en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Irlanda para el próximo 13 de diciembre de este año.

Posteriormente, un día después se encontrará disponible en Australia y Nueva Zelanda. Finalmente desde el 21 de diciembre la cinta estará disponible en Alemania, Austria, Suiza, Brasil y México.

Y es que de momento solo México y Brasil podrán ver la cinta en streaming prontamente ya que aún no se han anunciado más países para el pronto estreno de la película.

¿Dónde se podrá ver la película?

El Concert Film de The Eras Tour no llegará a un sitio de streaming como tal y es que primeramente se encontrará disponible para alquiler o venta en las siguientes plataformas: AppleTV, Google Play Películas, Youtube, Xfinity y VUDU.

Se cree que para latinoamérica y una vez termine su paso por las plataformas de alquiler y venta la película del concierto llegue directamente a HBO Max en los países de Latam aunque de momento no hay nada confirmado por parte de la artista o incluso de la plataforma de streaming.

Es el regalo de cumpleaños para sus fans

La llegada de The Eras Tour a streaming se enmarca en una celebración de cumpleaños de la artista y es que este 13 de diciembre Taylor Swift se encuentra de cumpleaños. Y es que Swift cumplirá 34 años este miércoles y para celebrar junto a sus swifties decidió estrenar su concierto para disfrutarlo en casa.

Pero eso no es todo y es que el concierto contiene 3 canciones exclusivas que se encuentran en el show en vivo pero que no se mostraron en cines. Se trata de The Archer, Long Live y Wildest Dreams.

Mientras tanto aún no se ha revelado cuándo podremos ver Cardigan en la película y es que la canción está en el setlist oficial del concierto pero no se pudo ver en el cine y tampoco se podrá ver en el estreno de la cinta en streaming.

De momento aún nos queda esperar que más países se anuncien y es que Taylor Nation informó que prontamente se darán a conocer más países en los cuales se estrenará el The Eras Tour online.