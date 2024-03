Gran impacto causó en Farandulandia cuando se dio a conocer que la modelo Coté López y el futbolista “Mago” Jiménez, dieron por finalizado su matrimonio de 20 años. Pero todo se salió de casillas en las últimas horas por un rumor que involucraba a la mujer con el cantante urbano Pailita, indicando que él fue la tercera persona que causó todo el rompimiento.

Sin embargo, este rumor de mal gusto y seguramente sensible para la ex pareja, fue desmentido por López de forma tajante, aclarando así la verdad de la situación y que claramente el “cahuín” era una total mentira.

Coté López desmiente rumor de amor con Pailita

El medio Infama consultó a la modelo por la plataforma Instagram. En el chat, López respondió: “Ayer me escribieron en una foto mía de él y no entendía, tuve que buscar qué onda. Obvio que es falso”.

En el desarrollo de su texto, señala que el origen del rumor se debe a una alusión de ella al muchacho. “Hace mucho en una casilla de preguntas me preguntaron qué opinaba de una funa de estos niños (él y su ex) y yo di mi opinión y lo defendí. Entonces me imagino que de ahí sale el nombre”, calculó.

La modelo tildó el asunto de “ridiculez” y juró que nunca ha visto al cantante o cruzado una palabra con él.

“La verdad es hasta chistosa esta ridiculez, pero tengo niños y súper irresponsable la prensa hacer un cahuín de NADA. Aunque estoy acostumbrada… pero te aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o visto”, lanzó.