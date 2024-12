Red Bull Turn It Up: Así anticipan la gran batalla de djs en Sala Gente

No hay duda que los DJ son el alma de la fiesta, y por eso el más prendido es quien se lleva los aplausos. Por eso nace Red Bull Turn It Up, una novedosa competencia interactiva donde el público con pulseras luminosas elige a los mejores.

Este evento se ha realizado con mucho éxito en países como Estados Unidos, Australia, Francia y Canadá, siendo Chile la próxima escala.

El próximo 14 de diciembre llega Red Bull Turn It Up a suelo nacional en la Sala Gente, con cuatro duplas de DJs para que dejen fluir sus ritmos, cada uno con su propio estilo.

Así anticipa Red Bull Turn It Up uno de sus participantes: También forma parte de Movimiento Original

Uno de los participantes de la primera versión de Red Bull Turn It Up es DJ Acres, de larga carrera musical con 20 años mezclando, y formando parte de Movimiento Original.

Él formará dupla con DJ Prince B, quienes se especializan en hip hop, música urbana y dancehall, recorriendo todo el país.

“Me parece muy bueno tener estas instancias, es motivante, es rico poder participar y hacer de esto algo mucho más entretenido“, comentó DJ Acres.

“Te hace poder dar siempre un poco más de ti, y ver hasta donde podemos legar, y si es una competencia internacional, mucho mejor“, explicó.

Las duplas que formarán parte de esta competencia de DJ

Además de DJ Acres y DJ Prince B, hay otras tres duplas que buscarán el reconocimiento de los asistentes a Red Bull Turn It Up con sus pulseras.

DJ Polach y DJ Pabla Diabla se la jugarán con reguetón y música urbana, mientras que DJ Isa Serafini y DJ Heiser lo harán con pop latino junto a éxitos globales. Por último, DJ Mauricio Hernández y Diego Zapata irán desde el global bass hasta música de clubes latinos.

Con esta diversidad de duplas en competencia, DJ Acres agrega que hay una buena posición de la escena nacional.

“Hay DJs de todos los estilos y reconocidos mundialmente, tenemos un muy buen nivel, siempre están apareciendo más y con mucha creatividad”, sostuvo.

Red Bull Turn It Up ya se realiza con éxito en otros países, y llega a Chile directo a Sala Gente en una fiesta XL. Foto: Red Bull Content Pool.

El formato de competencia

El próximo 14 de diciembre se realizará esta gran batalla de DJ en Sala Gente, y que se disputará de la siguiente forma, con batallas de cuatro rondas, cronometradas, en tiempo real y con sorpresas.

–Primera ronda: Temática específica. Cada dupla tendrá tres minutos para seleccionar pistas y crear una mezcla.

–Segunda ronda: B2B (Back-to-Back). Cada dupla se alterna tocando una pista cada uno durante un total de seis minutos.

–Tercera ronda: B2B (Back-to-back). Los equipos tendrán un total de seis minutos para mezclar, con una temática nueva.

–Cuarta ronda: (Solo en la final). Estilo libre. Los equipos deben darlo todo y sorprender con su mejor mezcla en cinco minutos.

El evento será abierto al público, mayor de 18 años, con venta de entradas disponible en Evently.