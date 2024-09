Una de las decisiones más polémicas de la temporada y quizás del reality en Chile. Y es que pese a que siempre los domingos en la noche se vive la jornada de eliminación en vivo y en directo, hoy fue “detrás de cámaras” en Gran Hermano.

Hace instantes, Chilevisión informó en su sitio oficial que se cerró la placa de eliminación, de una forma bastante polémica al ser unas seis horas antes del horario normal.

Cerrada la placa para que la gente vote, se informó que una participante fue eliminada y dejó la casa.

¿Quién se fue de Gran Hermano?

Angélica Sepúlveda es la participante que ya no forma parte del reality y salió de la casa, por lo que ya no habrá eliminación en la noche y solo será la de la ex Tierra Brava.

En un extraño comunicado emitido por Chilevisión, se informó que “esta noche sería jornada de eliminación en la casa de Gran Hermano Chile. Sin embargo, vivimos la salida de una jugadora antes de lo esperado”.

Continuando con que “se trata de Angélica Sepúlveda, quien tras cerrar las votaciones abandonó la casa luego de estar en placa junto a Pedro Astorga, Camila Andrade, Felipe Thompson y Waldo Villarroel”.

Decisión más que sospechosa al hacerlo fuera del programa en vivo y sin la transparencia de siempre, ya que no queda claro si la eliminación es porque Angélica era la más votada o porque ella renunció y ese cupo fue utilizado esta noche para el eliminado. Chilevisión informó que hoy darán los porcentajes.

Algo que es primera vez que sucede, ya que si alguien renunciaba y estaba en placa, esta no se suspendía. Pasó en innumerables renuncias, incluida la última de Íñigo la semana pasada quien estaba en placa. Esto solo ocasionó que se moviera un día la gala de eliminación y se fuera Camila Power.

En el programa de esta noche se tendrá que explicar la decisión y los motivos, ya que es primera vez que sucede y es muy sospechoso. Algunos teorizan con que podría haber una expulsión extra en la noche, esto tras los reclamos de los televidentes contra Manuel.

Esta eliminación no sorprende tampoco en un giro que se dio en esta segunda temporada con muchos cambios en el reality que han estado en el ojo del huracán. Como sanciones extrañas, un sótano que no resultó y muchas renuncias.

Recordar que en RedCarpet informamos que hoy tras la eliminación que debía ser en la noche, se iniciaría el repechaje de Gran Hermano con votación popular desde hoy hasta el miércoles 11. Donde los que participan por reingresar son Carlyn, Íñigo, Camila Power, Diego, Alexandra (Chama), Antonia, Yuyuniz y Daniela.