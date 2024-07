El programa de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar” reveló a los rostros que estarán presentes en el episodio de estreno de este viernes 19 de julio.

En el espacio que conduce Julio César Rodríguez, los invitados compartirán distintos aspectos de su vida personal y laboral, a través de distintas dinámicas, en donde como de costumbre, los participantes son conocidos rostros del mundo de la televisión, deporte, arte, música, política, etc.

¿Quiénes son los invitados de este viernes 19 de julio?

Entre los invitados de este viernes estarán el artista nacional Quique Neira; el geógrafo Marcelo Lagos; la periodista Ángeles Araya y la conductora de TV Millaray Viera.

El adelanto del nuevo capítulo

En el espacio, el cantante Quique Neira señaló al ataque que recibió a través de las redes sociales por señalar que se sintió utilizado durante el estallido social. “Aquí en Chile cae muy mal que uno diga las cosas como las piensa”.

“Todos deberíamos ser libres de poder expresarnos, sobre todos los que somos artistas”, expresó en el espacio, añadiendo que agrade el apoyo de Alberto Plaza, que si bien no es de sus cercanos, estuvo más presente que personas que consideraba amigas.

Por su parte, Ángeles Araya se refiere al cambio que vivió en Canal 13, de pasar del programa “Aquí somos todos” al matinal “Tu día”, comentando que sintió que no debió salir de su zona de confort. Asimismo, respondió a rumores que señalaban que el ascenso en su carrera se debía a algún tipo de relación con algún ejecutivo del canal. “Fue una carrera de 17 años… al principio me dolía, hoy día no me duele”.

La animadora de TV, Millaray Viera, se refirió en el espacio a la soltería y como vive esta etapa en su vida. “He logrado genuinamente estar bien sola… durante mucho rato me delegué yo mismo”.