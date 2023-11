Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduceJean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes son los invitados de este viernes en Podemos Hablar?

Entre las invitadas del nuevo ciclo se encuentran Cindy Nahuelcoy, quien ostenta el título de ser la primera mujer árbitro de primera división en nuestro país. La deportista sufrió una sanción de 30 fechas sin dirigir luego de denunciar irregularidades atribuidas al árbitro Julio Bascuñán, quien supuestamente favorecía con más y mejores nominaciones a la árbitro Leslie Vásquez, con la cual tendría una relación sentimental.

También estará presente el tenista Marcelo Ríos, quien compartió detalles sobre la demanda por difamación que interpuso contra su vecino en Estados Unidos.

Durante esta situación, Marcelo solicitó la ayuda de su expareja Kenita Larraín. El tenista valoró profundamente su vínculo con su hija Constanza y confesó que, al inicio de su relación con el futbolista Guillermo Maripán, se comunicó con Gary Medel para obtener información.

En un momento más íntimo, Marcelo reconoció que su relación con Paula Pavic está desgastada y reveló el miedo que experimentó al nacer sus trillizos, viviendo aproximadamente tres meses en la incertidumbre sobre su supervivencia.

La tercera invitada es Romina Sáez, reconocida como una figura del programa Mekano y abogada, quien enfrentó un grave episodio al ser agredida brutalmente por su arrendatario.

El último participante es Felipe Izquierdo, actor y comediante, quien compartió la emocionante noticia de convertirse en abuelo por primera vez. Felipe también reveló su admiración como fan del Chino Ríos, expresándole elogios y brindándole un afectuoso abrazo en medio del estudio.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.15 por las pantallas de Chilevisión.

Las confesiones de Marcelo Chino Ríos

El ex tenista nacional se refirió a la compleja demanda de difamación en contra de su vecino en Sarasota, Estados Unidos, en donde le pidió ayuda a su ex esposa, María Eugenia “Kenita” Larraín.

“Yo la llamé, después de no hablar mucho tiempo, y yo lo único que le pedí es que si podía decir la verdad. Ella tuvo que hablar, parece que, con un juez, por zoom y le preguntan “¿es verdad?”, ella dice que no, “nunca me pegó”, “nunca me empujo del auto”, “nunca fue un golpeador de mujeres, yo tuve una relación y nos separamos”. Eso me ayudó mucho porque dio a entender que él está mintiendo”, expresó el deportista.

“Esa fue una de las cosas de por qué me acerqué a ella, de por qué empezamos a conversar de nuevo. Creo que, como dice ella, fue bonito haber hablado después de tanto tiempo y de una manera más civilizada. Yo sé que cuando uno se separa, los primeros meses, o los primeros tiempos, es difícil o de repente nunca más te hablas”.

Luego agregó: “Nosotros terminamos porque terminamos, pasaron todas estas cosas por ser conocidos, pero nunca tuvimos una mala relación de terminar; se da, porque como te explico, yo creo que cuando uno se separa siempre terminas mal. Es imposible terminar a la buena, así como terminamos a la buena, somos amigos, nos seguimos viendo, esa we* es mentira”.

“Mi acercamiento fue solamente por esto, yo la llamé pensando que no me iba a ayudar, después de tanto tiempo, y ella decidió ayudarme. Me dijo “siempre y cuando yo diga la verdad y no tenga que mentir, no tengo ningún problema”, expresó en el espacio.