¿Ganar o Servir? se acerca a un capítulo impactante en donde los participantes tendrá que tomar una determinante decisión que afectará a la competencia.

Karla Constant, la animadora del espacio, les reveló a los participantes que deberán escoger a dos de sus compañeros que consideren que no merecen llegar a la final y ganar el espacio.

“Piénsenlo, porque sus decisiones pueden tener consecuencias”, advirtió, sin embargo, una vez realizada la votación señalo: “Debido al voto de sus compañeros, ustedes esta noche van a ser expulsados”.

¿Quiénes serán expulsados de Ganar o Servir?

Según reveló Infama, los elegidos por sus compañeros son Gala y Botota, quienes serán “expulsados” del espacio, pero solamente por una noche, ambos dormirán en el granero, pero regresarán a la casa y a la competencia.

¿Cuándo es la final de Ganar o Servir?

Recientemente, el espacio reveló que el próximo domingo 3 de noviembre se realizará la esperada final, ese mismo día, se estrenará el nuevo reality “Palabra de Honor”.

Rai y Pancho protagonizan tenso cruce en Ganar o Servir

Durante la actividad, Pancho y Rai tendrán una fuerte discusión, esto luego de que el ex Calle 7 votó por el ex Gran Hermano. “Para mí, la columna vertebral del reality es la competencia y el que no ha ganado ninguna competencia individual es Rai”.

El integrante de Soberanos respondió señalando: “9 años invicto y en el Círculo de Fuego te gané”. Pero la discusión no quedará allí, ya que Pancho le saca en cara sus relaciones amorosa en la casona. “La diferencia hue… es que tú estás como un hueonazo tratando de creerte el Papi Ricky, agarrándote a una y a otra”.

“Qué sabes tú, llevas dos semanas, estuve con la Gala casi todo el reality no hablis hue… estuve con ella todo el reality para que hablis we…”, le contestó Rai.