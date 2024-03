Top Chef VIP, la competencia gastronómica de Chilevisión, se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, en donde cada vez son menos los participantes que siguen en las cocinas luchando por llevarse el ansiado premio que los corona como el mejor de la temporada.

Sin embargo, debido a la diferencia entre tiempo televisivo y tiempo real, las filtraciones no han tardado y ya se tiene una idea de quién será el próximo participante en dejar las cocina por decisión del jurado compuesto por Benjamín Nast, Sergi Arola y Fernanda Cárdenas.

¿Quién es la nueva eliminada de Top Chef VIP?

Esta semana quienes quedaron en zona de peligro es Jennifer Galvarini “Pincoya” y Anita María Muñoz, “Zapallito”, luego de que su presentación no convenció al panel de jueces.

Según revela el portal Infama, la nueva eliminada de la competencia es la finalista de Gran Hermano Chile, Pincoya, quien reingresó hace algunas semanas tras ganar el repechaje.

¿Qué pasó en el último capítulo?

En los últimos capítulos el espacio anunció un importante cambio de cara a la recta final, en donde serán dos los participantes que deberán abandonar la cocina por semana. Hace algunos días se mostró la salida de Máximo Menem, tras fallar en su preparación de comida china.

“Cuando fui a tu estación tenías unos cortes gruesos como bastones y largos, que es lo que le ha tocado al chef Sergi. A mí me tocó otro que está más plano, y que está más blando, pero seco“, comentó en su evaluación la Chef Fernanda.

Mientras que la inmunidad de esta semana se la llevó la actriz Berta Lasala, luego de que su preparación de curry logró convencer al jurado de forma unánime.

Durante la última prueba de inmunidad, el jurado le comunicó a Pincoya que ella pasa automáticamente a la prueba de eliminación, antes de que el jurado delibere su decisión. “No me voy a echar a morir, así es la vida“, expreso la ex Gran Hermano.

Revisa el último capítulo de Top Chef VIP a continuación