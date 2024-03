Tierra Brava, el reality extremo de Canal 13, se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, en donde nuevamente un participante deberá abandonar la competencia durante su recta final.

Los nominados de esta semana son Nicolás Solabarrieta, Junior Playboy y Arturo Longton, en donde el ex participante de La Granja logró salvarse del duelo tras vencer a sus compañeros en la competencia por la salvación.

Debido a la diferencia entre el tiempo televisivo y el real, las filtraciones sobre quiénes el orden de los eliminados no tardó en llegar y los televidentes ya tienen una idea sobre quién será el participante que abandonará la hacienda dentro próximos capítulos del reality.

¿Quién es el nuevo eliminado de Tierra Brava?

Según revela el medio Infama, el nuevo participante que abandona la competencia tras perder el duelo de eliminación es Junior Playboy. El ex participante de 40 o 20 quedó en zona de riesgo tras recibir la mayor cantidad de votos por parte de sus compañeros en el último cara a cara.

¿Qué pasó en el último capítulo de Tierra Brava?

Luego de que Fabio y Gabrielli tuvieran una nueva discusión, Daniela Aránguiz decidió conversar con la brasilera en donde le reveló un poco de su experiencia.

“Yo te entiendo porque se nota que estás muy enamorada, si no, no te habrías ido de tu país por él. Yo hice lo mismo, por mi ex marido lo dejaba todo y me iba al país donde él estuviera trabajando, eso no tiene otro nombre que amor”.

“Me demoré 20 años en darme cuenta de que yo podía dar mucho, pero ese mucho nunca iba a ser correspondido. Ojalá alguien se hubiera acercado a mí y me lo hubiera dicho cuando yo tenía tu edad. A tu edad ya tenía dos hijos, tú eres una mujer soltera y no necesitas a nadie. No es el primer ni el último hombre que te va a hacer sufrir por amor”, agregó la ex Mekano.

Mientras que Gabrieli respondió: “La persona que conocí afuera no es la misma que está aquí adentro. El Fabio de la vida real es otra persona”.