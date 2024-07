La jornada de este domingo Canal 13 emitió un reportaje sobre Cristóbal Romero, el ex integrante de los docurealities “Perla”, “Dash & Cangri” y conductor del programa Cubox, en donde se señala que el también influencer está acusado de estafar a más de 40 personas por montos cercanos a los 200 millones de pesos.

El reportaje también señala que la querella contra el posible delito está siendo investigada por la Fiscalía Metropolitana Oriente.

El testimonio de los querellantes

En el reportaje, aparece el testimonio de personas que señalan haber perdido su inversión por millonarias cifras.

“El querellado a través de una empresa que se llama Social Money invitaba a las personas a invertir en instrumentos de inversión que, según lo que señalaba la plataforma, tenían un margen de ganancia de un 5% asegurado y aseguraban un riesgo de perdida de menos de un 0.5%”, señala José Miguel Fuenzalida, el abogado querellante”.

Acerca de los montos que habrían perdido, señaló que respecto a sus representados, “podría rondar los 100, 150, 200 millones de pesos el total”.

“Lo conocí por las redes sociales que me mostró una amiga, que me mostraba como esta persona había salido del reality y ahora tenía todos los lujos, todos los autos”, señala en el anonimato una de las supuestas víctimas.

“Yo en ese momento no tenía dinero para invertir, tuve que pedir un crédito de consumo y lo estoy pagando todavía”, retrató otra. “Invertí como 3,5 millones aproximado. Gané una pura vez una inversión y el resto fueron puras perdidas y perdí todo”, indica otro de los querellados.

El reportaje indica que Social Money informó la perdida total del capital. “Luego se les indicó que habían perdido todas sus inversiones”, retrató Fuenzalida.

Revisa el registro a continuación

La respuesta de Cristóbal Romero

A través de sus redes sociales, el ex integrante de “Perla” respondió a las acusaciones con un video en donde señala: “Se me ha informado que Canal 13 planea sacar un reportaje del cual no fui debidamente informado, ni tampoco se me dio la oportunidad de explicar y revertir estos hechos”.

“Solo me tomaron una cuña a forma de acoso cuando me pillaron en la calle comprando comida con una amiga”

“Me abordó de sorpresa y muy brevemente expliqué algunas cosas, pero con la promesa de que posteriormente podría hablar en cámara con mi abogado como corresponde si es que querían sacarme una entrevista. Cosa que finalmente no paso, como ustedes saben yo no tengo nada que ocultar”.

“Está claro en la investigación que se está llevando en la fiscalía y en la PDI, de que yo no fui el creador de ningún tipo, ni sistema de investigación”.

“Mi participación solamente fue hacer algún tipo de publicidad de este fondo y que mi propio dinero diera resultado, diera frutos, pensando todo el rato u convencido de que esto iba a funcionar. Pero como ya sabemos, esto no fue así”, señala en el registro, agregando”, basta de acusar con mentiras”.

Revisa el registro a continuación