¿Puedo mojar la pulsera del Lollapalooza? Qué cosas no puedo hacer y cuáles sí con ella

Exitosa fue la jornada debut de Lollapalooza Chile 2024. Numerosos artistas nacionales e internacionales brindaron un espectáculo que cautivó a los seguidores de la música alternativa y popular. Con seis escenarios funcionando, la nueva edición del festival más esperado del año obtuvo un gran primer día.

Hoy, es el segundo encuentro entre el público y se espera que este sábado 16 de marzo concluya de forma victoriosa.

Por ese lado, sabemos que los asistentes del público ingresan con una pulsera que cuenta con un saldo, con el fin de utilizarlo en kioskos o lugares de comida. Asimismo, se espera altas temperaturas para los días del evento y muchos se mojan la manos y cae agua en la pulsera que trae un chip.

De ese modo, ha surgido la pregunta si le puede caer agua o no. Por eso mismo, a continuación, te contamos todos los detalles que necesitas saber.

¿Puedo mojar la pulsera de Lollapalooza?

Primero, es importante mencionar que las pulseras son exclusivamente personales y no puedes ser transferibles. Esto se debe a que como la pulsera contiene un chip único, irrepetible e imposible de falsificar. Por tanto, no se puede alterarl ni transferir.

Respecto al agua. No te preocupes, la pulsera no tiene problema al contacto con el agua, puedes bañarte, mojarte y lavarte las manos sin problemas porque el chip es resistente al agua.

¿Qué no puedo hacer con la pulsera?

No puedes quitarte la pulsera ni cortarla, quemarla, pegarle o alterarla de ninguna forma. Si esto es así, cualquier pulsera que haya sido alterada será confiscada y no habrá posibilidad de reemplazo.

¿Quiénes se presentan hoy sábado 16 en Lollapalooza Chile?

La parrilla musical es la siguiente: