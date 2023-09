Los 4 participantes históricos de Gran Hermano fueron sorprendidos con la noticia de que tendrán dos semanas de inmunidad debido a la llegada de participantes del repechaje. Es por esto que estos participantes no podrán ser votados por sus compañeros dentro de la casa y los reingresos del repechaje.

Es más, eso no es todo ya que los cuatro (Cony, Pincoya, Hans y Jorge) podrán realizar votos contra sus compañeros gozando de esta inmunidad.

Que la tire a placa no más

Debido a esta gran noticia, los participantes emocionados terminaron hablando de hasta cuándo tendrán esta inmunidad y sus beneficios. Y es que durante el Espiando la Casa de este lunes Jorge y Hans junto con Cony y Pincoya así como los demás participantes conversaron en la mesa de la cocina.

“Chico, pero ¿qué importa cuánto tiempos vamos a estar? Estemos lo que tengamos que estar no más. Yo no me preocupo“, mencionó Pincoya para darle fin a la conversación.

Aquí Nacha Michelson también expresó a sus compañeros que los 4 “fantásticos” deberían unirse y llegar juntos ellos cuatro a la final de Gran Hermano.

Debido a esta conversación Pincoya decidió darle un mensaje a Jorge, quién minutos atrás había mencionado que era parte del juego el nominarse.

“Mira Mister Chile al peo. Te voy a decir altiro. No me interesa a mi, te voy a decir altiro. Cuando termine tu w*a de inmunidad si quieres tírame a placa, a mi me importa un p… Porque acá independiente si tu no quieres que yo este acá, acá yo me voy a ir cuando la gente diga es tú momento de marchar“, dijo directamente a Jorge.

“Nunca te olvides que toda la gente de la casa puede estar en contra de uno, me pueden ir todos los domingos a placa pero acá el que decide es el público. Si el público quiere que yo me quede aunque esta w*a te llegue a hervir las w*as me voy a quedar“, se explayó.

“Y cuando algún día la gente ya lulu te tendrás que ir, me iré con la frente en alto”, finalizó.

Posteriormente Pincoya dijo que Jorge se condenaba solo y de salir en placa luego de estas dos semanas el público debería ir contra él para eliminarlo.