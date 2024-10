El intérprete y ex chico reality compartió sus descargos a través de sus redes sociales.

Óscar Garcés reflexiona sobre la vez que fue acusado de abuso: "Me jodieron la vida"

El actor y ex participante de Protagonistas de la Fama, Óscar Garcés, realizó un profundo descargo en sus redes sociales, haciendo referencia a la situación actual del exfutbolista Jorge ‘Mago’ Valdivia, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser denunciado por presunto abuso sexual.

En ese contexto, el ex Pelotón compartió una publicación en Instagram en donde habla de la denuncia que él recibió el 2009 por abuso sexual.

“Fui llevado a la cárcel y sin haber hecho nada. Decretaron 90 días de investigación. Las mismas pruebas que se presentaron en el primer juicio, 120 días después, eran las mismas: ¡Ninguna! Nunca hubo pruebas”.

El descargo de Óscar Garcés

A través de sus redes sociales, el actor escribió: “Jamás se presentaron a un juicio. Yo, sí o sí, siempre estaré a favor de que estos casos se denuncien y se investiguen. Y, por sobre todo, proteger a la víctima. Pero los medios y las redes solo buscan hacer daño”.

“En mi caso me jodieron la vida. Lo perdí todo. Y cuando ganó todos los juicios, ya el daño estaba hecho. Me despidieron de TVN y no pude volver a México”.

En la misma línea, agregó: “A mi modo personal de ver las cosas y sin tomar parte del imputado o víctima, ¿qué pasa si después de los años de investigación no se llega a nada? ¿No debería haber una investigación por si todo es un montaje? ¿No debería haber una sanción para la persona que inventó esto?”.

Asimismo, señala que pasó complejos momentos y que habla desde su propio caso. “Insisto, desde mi experiencia, donde ningún protocolo funciono, donde fui golpeado y denigrado por la prensa y policía. Gracias a Dios y a que jamás haría nada que se asemeje a un abuso, pude ganar los dos juicios.

“Aun así mientras estaba la investigación fueron capaces de llamar para pedir plata para retirar la demanda. Ya empiezas a saber que todo es mentira y que te joden tu vida y tu entorno”, cerró.